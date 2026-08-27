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У чому відмінність балістики "Іскандер-1000" та чи можна її збивати: коментар експерта

15:31 27.08.2026 Чт
3 хв
Чим оновлена ракета 9М723-2 відрізняється від звичного "Іскандера" та чи складніше їй протидіяти?
aimg Лев Шевченко aimg Костянтин Широкун aimg Костянтин Криволап Експерт
У чому відмінність балістики "Іскандер-1000" та чи можна її збивати: коментар експерта Фото: Установка "Іскандер" (Getty Images)
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Складність збиття оновленого "Іскандера" не змінилася. До того ж, Україна справляється зі збиттям ракет та з ураженням пускових.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Як змінилася дальність "Іскандера"

За словами Криволапа, роками розрахунки українських військових ґрунтувалися на заявленій росіянами дальності "Іскандера-М" у 500 км. Проте, за даними ГУР, реальна дальність стандартної ракети 9М723 становить лише близько 390 км. Водночас зафіксовано випадок застосування модифікації 9М723-2 на дальність до 550 км.

Експерт нагадав, що раніше з'являлася інформація про випробування ракети "Іскандер-1000" з дальністю до 800 км, однак жодних підтверджених випадків її бойового застосування з 24 грудня зафіксовано не було.

За його словами, це радше свідчить про те, що Росія готується випереджаючими темпами реагувати на появу в України балістичних ракет FP-7, здатних уражати пускові установки "Іскандерів".

За словами Криволапа, стартова вага ракети становить 3800–4600 кг, довжина - 7,3 метра, а діаметр корпусу - 920 мм. Бойова частина важить близько 480 кг, хоча для ударів на дальність до 550 км росіяни можуть застосовувати дещо полегшений варіант.

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Що це означає для протиповітряної оборони

За оцінкою експерта, при дальності 390 км пускова установка "Іскандера" для удару по Києву мусить розташовуватися в Брянській області за приблизно 150 км від кордону. Це вже дистанція, на якій українські розвідувальні та ударні безпілотники здатні виявляти й знищувати такі цілі.

За останні півтора місяця, зазначив Криволап, було уражено щонайменше три пускові установки, зокрема комплекс "Бастіон" у Криму, який застосовує ракети "Онікс" і "Циркон". Через загрозу з боку дронів-камікадзе росіяни, за словами експерта, були змушені перенести частину пусків по Київщині подалі від Брянської області.

Щодо самого перехоплення, Криволап зауважив, що складність збиття "Іскандера" принципово не змінилася: ракета летить квазібалістичною траєкторією на середній висоті близько 50 км, здатна маневрувати в межах 300–400 метрів від основної траєкторії та витримує перевантаження 20–30 g.

Комплекси Patriot зазвичай починають супроводжувати ціль на дистанції близько 100 км і намагаються захопити її на ураження приблизно за 25 км - і, за словами експерта, українська ППО, зокрема PAC-3, здебільшого успішно з цим справляється.

Окремо Криволап згадав пускову установку "Бора-М" - вона відрізняється від базової моделі більш потужними напрямними та посиленою конструкцією через потужніший двигун, однак принципово нових рішень тут немає.

Ракета також отримує вдосконалену систему наведення - оптичні кореляційні головки самонаведення DSMAC або радіолокаційні головки, стійкі до впливу РЕБ, а також швидші процесори на іноземній елементній базі з Німеччини, Швейцарії, США та Тайваню.

Частину технічних рішень, за словами Криволапа, росіяни запозичили в північнокорейських ракет KN-23.

Раніше ГУР розкрило конструкцію та виробників ракети "Іскандер-К", назвавши "Новатор" концерну "Алмаз-Антей" головним розробником крилатих ракет цього комплексу. Також раніше повідомлялося, що Росія розробляє "Іскандер-1000" - модифікацію з дальністю польоту, збільшеною до 550 км.

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