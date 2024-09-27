Чому вібрує кермо автомобіля: вивчаємо основні причини

Тремтіння в руках може бути з різних причин, і одна з них – кермо автомобіля, з яким, слід визнати, не все гаразд. Що це означає і як подолати проблему?
Про те, чому тремтить кермо і що з цим робити, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
Від покоління до покоління автомобілі стають все більш комфортними. І крім іншого, для вдумливого водія це полегшує виявлення технічних проблем, адже найменший дискомфорт автоматично означає несправність – реальну чи назріваючу. Про що говорить дрібне тремтіння баранки під час руху?
Ще раз нагадаємо, що на повністю справному автомобілі не має бути жодних чітко виокремлених вібрацій – так само як і звуків і запахів. Взагалі-то всі згадані явища на первинному рівні природні для автомобіля з його численними механізмами, але конструктори вживають комплексні заходи для боротьби з вібраціями і шумами.
З усіх перелічених вище причин спущена шина, певно, найбільш ймовірна. Але в будь-якому випадку вібрація керма може загрожувати безпеці руху, тож в жодному разі її не можна ігнорувати. Насамкінець додамо, що в автомобіля, який регулярно проходить планове ТО і перевіряється професіоналами, подібні сюрпризи малоймовірні.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, які колісні диски для авто кращі – литі чи штамповані.