Почему вибрирует руль автомобиля: изучаем основные причины

Дрожь в руках может быть по разным причинам, и одна из них – руль автомобиля, с которым, следует признать, не все в порядке. Что это значит и как справиться с проблемой?
О том, почему дрожит руль и что с этим делать, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Autobild и Autocentre.
От поколения к поколению автомобили становятся все более комфортными. И кроме прочего, для вдумчивого водителя это облегчает выявление технических проблем, ведь малейший дискомфорт автоматически означает неисправность – реальную или назревающую. О чем говорит мелкая дрожь баранки во время движения?
Еще раз напомним, что на полностью исправном автомобиле не должно быть никаких четко выделенных вибраций – равно как и звуков и запахов. Вообще-то все упомянутые явления на первичном уровне естественны для автомобиля с его многочисленными механизмами, но конструкторы принимают комплексные меры по борьбе с вибрациями и шумами.
По всем вышеперечисленным причинам спущена шина, вероятно, наиболее вероятная. Но в любом случае вибрация руля может угрожать безопасности движения, поэтому ни в коем случае ее нельзя игнорировать. В заключение добавим, что у автомобиля, который регулярно проходит плановое ТО и проверяется профессионалами, подобные сюрпризы маловероятны.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие колесные диски для авто лучше – литые или штампованные.