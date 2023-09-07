Чому вибори в Україні під час війни провести неможливо: пояснення Данілова

"Зараз нам ще насувають - давайте проводити під час війни вибори. Я можу сказати: як тільки агітатори зайдуть в окопи - ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди наразі перебувають в окопах. А завдання держави доволі просте - забезпечити голосування кожного і кожній", - зазначив він.

Крім того, за словами Данілова, не слід забувати про право голосування для тих, хто наразі знаходиться за кордоном.

"А ті хто за кордоном? Людям, які починають давати нам поради треба розуміти, що треба жити в наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", - додав секретар РНБО.

Вибори в Україні

Нещодавно таку ж думку щодо виборів в Україні, висловив глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, однією з головних проблем в організації виборів залишається голосування українців, які виїхали за кордон, "щоб весь Париж, наприклад, не був заблокований чергою українців, які стоятимуть перед посольством, щоб проголосувати".

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що перемога у війні очікується у 2023 році. Проте важко спрогнозувати, коли відбудуться вибори до Верховної ради з огляду на ситуацію на фронті.