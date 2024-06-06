Чому вибори в Європарламент важливі для України: пояснення експерта

У Європейському союзу стартували вибори до Європейського парламенту. Вони важливі не лише для країн ЄС, але й для України.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Чим закінчаться вибори до Європарламенту і що вони значать для України".
Голова Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак у коментарі РБК-Україна пояснив, що від того, які будуть нові члени колегіуму Єврокомісії, буде залежати те, як буде рухатися євроінтеграція України.
Важливим фактором є те, як будуть скомпоновані комітети Європарламенту. Це стосується не лише питання вступу України до ЄС, але й фінансової допомоги тощо.
"Але з іншого боку також важливо, хто тримає портфель єврокомісара з розширення. Як ми знаємо, попередній представник Угорщини зіграв тут не найкращу роль для того, щоб гідно представити українські інтереси або, скажемо так, не блокувати їх, тому це теж важливо", - зазначив Максак.
Була інформація, що представник Австрії може претендувати на посаду єврокомісара з питань сусідства та розширення. Одна з кандидатур - Каролін Едтштадлер, яка сьогодні є міністром з питань ЄС та Конституції в австрійському уряді. Вона обіцяла арештувати Володимира Путіна, якщо той приїде до Австрії.
Але, як зазначається, австрійський представник на посаді єврокомісара з розширення може мати певні ризики для шляху України в ЄС. Австрія підтримує прискорення євроінтеграції країн Західних Балкан, що з іншого боку може загальмувати шлях України та Молдови.
Проте Австрія не єдина, яка претендує на цю посаду. Можливими кандидатами також є Валдіс Домбровскіс (чинний латвійський єврокомісар з торгівлі) та Габріелюс Ландсбергіс (глава МЗС Литви).
Ще одним ключовим для України портфелем стане новостворена посада єврокомісара з питань оборони. Найімовірнішим кандидатом на цю посаду є міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Також зацікавлені посадою Чехія, Фінляндія та Греція.
На думку Максака, цьогорічні вибори в Європарламент більш-менш прогнозовані, у новому скликанні збережеться проєвропейська, проукраїнська коаліція.
"Три принципи, які будуть лягати в створення коаліції, були озвучені Урсулою фон дер Ляєн: це бути проєвропейським, бути проукраїнським і поважати верховенство права. Ці принципи вказують на те, що якщо така коаліція буде створена, нас очікує розуміння, не скажу, що це будуть поблажки, але буде розуміння щодо процесу, що відбувається в Україні, як ми рухаємось до євроінтеграції", - сказав експерт.
Варто зазначити, що Європейський союз є лідером за обсягом наданого фінансування Україні. За 2022-2023 роки країни ЄС виділили для України 27,491 млрд доларів.
Крім того, європейські країни надали Україні військову допомогу, на їх території проходить навчання українських бійців. Країни ЄС прийняли тисячі українських біженців та надали їм тимчасовий захист.
Також Європейський союз ввів проти Росії 13 пакетів санкцій. Зараз триває робота над запровадженнями нових санкцій.
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