Почему выборы в Европарламент важны для Украины: объяснение эксперта

Глава Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак в комментарии РБК-Украина объяснил, что от того, какими будут новые члены коллегиума Еврокомиссии, будет зависеть то, как будет двигаться евроинтеграция Украины.

Важным фактором является то, как будут скомпонованы комитеты Европарламента. Это касается не только вопроса вступления Украины в ЕС, но и финансовой помощи.

"Но с другой стороны, также важно, кто держит портфель еврокомиссара по расширению. Как мы знаем, предыдущий представитель Венгрии сыграл здесь не лучшую роль для того, чтобы достойно представить украинские интересы или, скажем так, не блокировать их, поэтому это тоже важно", - отметил Максак.

Была информация, что представитель Австрии может претендовать на должность еврокомиссара по соседству и расширению. Одна из кандидатур - Каролин Эдтштадлер, которая сегодня является министром по вопросам ЕС и Конституции в австрийском правительстве. Она обещала арестовать Владимира Путина, если он приедет в Австрию.

Но, как отмечается, австрийский представитель на должности еврокомиссара по расширению может иметь определенные риски для пути Украины в ЕС. Австрия поддерживает ускорение евроинтеграции стран Западных Балкан, что, с другой стороны, может затормозить путь Украины и Молдовы.

Однако Австрия не единственная, кто претендует на этот пост. Возможными кандидатами также являются Валдис Домбровскис (действующий латвийский еврокомиссар по торговле) и Габриелюс Ландсбергис (глава МИД Литвы).

Еще одним ключевым для Украины портфелем станет вновь пост еврокомиссара по вопросам обороны. Вероятнейшим кандидатом на этот пост является министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Также заинтересованы в должности Чехия, Финляндия и Греция.

По мнению Максака, выборы нынешнего года в Европарламент более-менее прогнозируемы, в новом созыве сохранится проевропейская, проукраинская коалиция.

"Три принципа, которые будут ложиться в создание коалиции, были озвучены Урсулой фон дер Ляйен: это быть проевропейским, быть проукраинским и уважать верховенство права. Эти принципы указывают на то, что если такая коалиция будет создана, нас ожидает понимание, не скажу, что это будут поблажки, но будет понимание касательно процесса, который происходит в Украине, как мы движемся к евроинтеграции", - сказал эксперт.