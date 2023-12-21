Чому вчителі не зацікавлені у навчанні вашої дитини?

У сучасному українському суспільстві проблема ставлення до вчителів є актуальною і вимагає негайного вирішення. Сприятливе навчання дітей безпосередньо залежить від того, наскільки вчителі зацікавлені у власній професійній діяльності. Велика частина проблеми полягає у складних умовах праці, низьких зарплатах та загальній неповазі до педагогічного персоналу.

Україна, безсумнівно, може пишатися своїми вчителями, які вкладають свою душу у навчання майбутнього покоління. Однак ситуація у державних школах залишає бажати кращого. Низька оплата праці, високі вимоги й загальна неповага до цієї професії часто призводять до того, що педагоги втрачають інтерес до навчання своїх учнів.

Варто зазначити, що після шкільних уроків вчителі мають працювати ще вдома, перевіряючи домашні й контрольні роботи та складаючи плани на майбутні уроки. Попри це до викладачів завжди є багато вимог зі сторони керівництва, батьків і суспільства в цілому. Вчитель має бути стриманим у своєму особистому житті, впроваджувати нове і постійно розвиватися, слідкувати за атмосферою у класі й поведінкою кожного учня.

А система оцінювання та контролю за навчальним процесом іноді може бути настільки суворою, що вчитель втрачає можливість розвивати свою творчість та впроваджувати нові методики навчання. Це призводить до монотонності та втрати інтересу як самого педагога, так і його учнів до предмета.

Розв'язання проблеми зацікавленості вчителів у навчанні дітей вимагає комплексного підходу. Необхідно забезпечити викладачів гідними умовами праці, створити механізми стимулювання та розвитку їхнього творчого потенціалу. Тільки так можна буде забезпечити якісне освітнє середовище та сприяти повноцінному розвитку молодого покоління в Україні.

Безсумнівно, на це потрібен час, тому для учнів, які стикаються з неякісним і незацікавленим викладанням буде найкращим рішенням розглянути інші, більш прогресивні, школи. Однією з таких є Онлайн-школа «Альтернатива».

Це дистанційна школа з отриманням повної загальної середньої освіти з 1 до 11 (12) класу та видачею документів державного зразка. Протягом останніх 7 років школа успішно надає якісні освітні послуги та випускає розумних і талановитих учнів.

На відміну від класичної державної школи, «Альтернатива» спеціалізується на дистанційній освіті, тому весь навчальний матеріал розробляється таким чином, щоб учню було цікаво дивитися уроки та слухати вчителя. Слід зазначити, що в Онлайн-школі учень може навчатися у будь-який зручний для нього час, не відмовляючись від здорового сну або улюбленого хобі.

Більшість уроків в «Альтернативі» складаються із цікавих відеоуроків, змістовних конспектів та тестів. А для роботи над креативністю інколи передбачаються ще і творчі завдання.

Школа також пропонує додаткові курси та відеоуроки. Наприклад, для кожного класу розроблені альтернативні уроки, які знімаються у яскравих локаціях і присвячені інформативним темам. Ці уроки, хоч і не є обов'язковими, зазвичай зустрічаються з ентузіазмом учнів, оскільки їхній стиль подачі інформації є цікавим та ненав'язливим.

«Виходячи з власного досвіду мені більше подобається працювати у приватній онлайн-школі. Тут керівництво підтримує мої ідеї, тому я можу створювати навчальний матеріал креативно і творчо. Варто згадати й про зарплату, яка є зараз дійсно гідною, у порівнянні з державною школою. Крім того, у минулій школі мені довелося зіткнутися з булінгом зі сторони вчителів і самого керівництва. В «Альтернативі» ж завжди панує гармонія та взаємоповага один до одного. Дуже хочеться, щоб наше суспільство розуміло, що вчителі – це звичайні люди, які мають не тільки обовʼязки, а й права» – Карина Крамарева, вчитель початкових класів Онлайн-школи «Альтернатива».