Чому важливо розпочинати підготовку до осінньо-зимового періоду заздалегідь

«Волиньобленерго» спільно з волинянами змогли втримати наш енергетичний фронт та пройти безпрецедентно важкий осінньо-зимовий період 22/23.

Українці змогли вистояти незважаючи на ракетні удари ворога по енергетичній інфраструктурі та дефіцит потужності в об‘єднаній енергосистемі України. Відмовились від російської та білоруської електрики та не зважаючи ні на що втримали наше світло.

«Цей опалювальний сезон був надзвичайно важким для волинян та підприємств Волині. Хочеться відзначити роботу волинських енергетиків, що у надзвичайно важких та напружених умовах роботи зробили усе можливе для забезпечення безперебійного електропостачання об‘єктів критичної інфраструктури, населення та інших важливих об‘єктів, робота яких наближає нас до перемоги», - розповідає перший заступник начальника Волинської обласної військової адміністрації Сергій Мовенко.

Вже майже 2 місяці як волиняни повернулись у режим «без графіків» завдяки злагодженій спільній роботі енергетиків та представників влади.

Однак, енергетичне господарство потребує постійного догляду. Тому не чекаючи завершення попереднього осінньо-зимового періоду «Волиньобленерго» уже розпочало підготовку до нового.

«Компанія успішно розпочала підготовку до осінньо-зимового періоду 23/24. Наразі програми ремонтів та модернізації мереж йдуть згідно із затвердженими графіками. Надійне електропостачання волинянам є пріоритетним завданням для нас», - розповідає генеральний директор Сергій Севідов.

Основні напрямки підготовки до ОЗП 23/24:

- роботи з капітального ремонту та технічного обслуговування обладнання;

- приведення охоронних зон ПЛ 0,4-110 кВ до вимог нормативних документів та відповідно до плану-графіка розчистки трас;

- забезпечення схеми нормального режиму електричних мереж;

- виконання у запланованих обсягах заходів Інвестиційної програми;

- укомплектування згідно з вимогами нормативних документів централізованого аварійного запасу матеріалів і устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Усі ці заходи спрямовані на забезпечення надійного електропостачання волинянам.

Не забуваймо, що реалізація вищезазначених завдань є можливою завдяки ЗСУ та усім хто продовжує тримати економічний та енергетичний фронт!

Адже сила у нашій єдності.

Прес-центр ПрАТ "Волиньобленерго"