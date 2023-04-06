Почему важно начинать подготовку к осенне-зимнему периоду заранее

"Волыньоблэнерго" совместно с волынянами смогли удержать наш энергетический фронт и пройти беспрецедентно тяжелый осенне-зимний период 22/23.
Украинцы смогли выстоять несмотря на ракетные удары врага по энергетической инфраструктуре и дефицит мощности в объединенной энергосистеме Украины. Отказались от российского и белорусского электричества и несмотря ни на что удержали наш свет.
"Этот отопительный сезон был чрезвычайно тяжелым для волынян и предприятий Волыни. Хочется отметить работу волынских энергетиков, которые в чрезвычайно тяжелых и напряженных условиях работы сделали все возможное для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов критической инфраструктуры, населения и других важных объектов, работа которых приближает нас к победе", - рассказывает первый заместитель начальника Волынской областной военной администрации Сергей Мовенко.
Уже почти 2 месяца как волыняне вернулись в режим "без графиков" благодаря слаженной совместной работе энергетиков и представителей власти.
Однако, энергетическое хозяйство требует постоянного ухода. Поэтому не дожидаясь завершения предыдущего осенне-зимнего периода "Волыньоблэнерго" уже начало подготовку к новому.
"Компания успешно начала подготовку к осенне-зимнему периоду 23/24. Сейчас программы ремонтов и модернизации сетей идут согласно утвержденным графикам. Надежное электроснабжение волынянам является приоритетной задачей для нас", - рассказывает генеральный директор Сергей Севидов.
Основные направления подготовки к ОЗП 23/24:
- работы по капитальному ремонту и техническому обслуживанию оборудования;
- приведение охранных зон ВЛ 0,4-110 кВ к требованиям нормативных документов и в соответствии с планом-графиком расчистки трасс;
- обеспечение схемы нормального режима электрических сетей;
- выполнение в запланированных объемах мероприятий Инвестиционной программы;
- укомплектование согласно требованиям нормативных документов централизованного аварийного запаса материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.
Все эти меры направлены на обеспечение надежного электроснабжения волынянам.
Не забываем, что реализация вышеупомянутых задач возможна благодаря ВСУ и всем кто продолжает держать экономический и энергетический фронт!
Ведь сила в нашем единстве.
Пресс-центр ЧАО "Волыньоблэнерго"