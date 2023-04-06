ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому важливо розпочинати підготовку до осінньо-зимового періоду заздалегідь

Новость на русском →
Четвер 06 квітня 2023 17:28

«Волиньобленерго» спільно з волинянами змогли втримати наш енергетичний фронт та пройти безпрецедентно важкий осінньо-зимовий період 22/23.

Українці змогли вистояти незважаючи на ракетні удари ворога по енергетичній інфраструктурі та дефіцит потужності в об‘єднаній енергосистемі України. Відмовились від російської та білоруської електрики та не зважаючи ні на що втримали наше світло.

Чому важливо розпочинати підготовку до осінньо-зимового періоду заздалегідь

«Цей опалювальний сезон був надзвичайно важким для волинян та підприємств Волині. Хочеться відзначити роботу волинських енергетиків, що у надзвичайно важких та напружених умовах роботи зробили усе можливе для забезпечення безперебійного електропостачання об‘єктів критичної інфраструктури, населення та інших важливих об‘єктів, робота яких наближає нас до перемоги», - розповідає перший заступник начальника Волинської обласної військової адміністрації Сергій Мовенко.

Вже майже 2 місяці як волиняни повернулись у режим «без графіків» завдяки злагодженій спільній роботі енергетиків та представників влади.

Однак, енергетичне господарство потребує постійного догляду. Тому не чекаючи завершення попереднього осінньо-зимового періоду «Волиньобленерго» уже розпочало підготовку до нового.

«Компанія успішно розпочала підготовку до осінньо-зимового періоду 23/24. Наразі програми ремонтів та модернізації мереж йдуть згідно із затвердженими графіками. Надійне електропостачання волинянам є пріоритетним завданням для нас», - розповідає генеральний директор Сергій Севідов.

Основні напрямки підготовки до ОЗП 23/24:
- роботи з капітального ремонту та технічного обслуговування обладнання;
- приведення охоронних зон ПЛ 0,4-110 кВ до вимог нормативних документів та відповідно до плану-графіка розчистки трас;
- забезпечення схеми нормального режиму електричних мереж;
- виконання у запланованих обсягах заходів Інвестиційної програми;
- укомплектування згідно з вимогами нормативних документів централізованого аварійного запасу матеріалів і устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Усі ці заходи спрямовані на забезпечення надійного електропостачання волинянам.

Не забуваймо, що реалізація вищезазначених завдань є можливою завдяки ЗСУ та усім хто продовжує тримати економічний та енергетичний фронт!

Адже сила у нашій єдності.

Прес-центр ПрАТ "Волиньобленерго"

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів