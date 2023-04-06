ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему важно начинать подготовку к осенне-зимнему периоду заранее

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 17:28

"Волыньоблэнерго" совместно с волынянами смогли удержать наш энергетический фронт и пройти беспрецедентно тяжелый осенне-зимний период 22/23.

Украинцы смогли выстоять несмотря на ракетные удары врага по энергетической инфраструктуре и дефицит мощности в объединенной энергосистеме Украины. Отказались от российского и белорусского электричества и несмотря ни на что удержали наш свет.

Почему важно начинать подготовку к осенне-зимнему периоду заранее

"Этот отопительный сезон был чрезвычайно тяжелым для волынян и предприятий Волыни. Хочется отметить работу волынских энергетиков, которые в чрезвычайно тяжелых и напряженных условиях работы сделали все возможное для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов критической инфраструктуры, населения и других важных объектов, работа которых приближает нас к победе", - рассказывает первый заместитель начальника Волынской областной военной администрации Сергей Мовенко.

Уже почти 2 месяца как волыняне вернулись в режим "без графиков" благодаря слаженной совместной работе энергетиков и представителей власти.

Однако, энергетическое хозяйство требует постоянного ухода. Поэтому не дожидаясь завершения предыдущего осенне-зимнего периода "Волыньоблэнерго" уже начало подготовку к новому.

"Компания успешно начала подготовку к осенне-зимнему периоду 23/24. Сейчас программы ремонтов и модернизации сетей идут согласно утвержденным графикам. Надежное электроснабжение волынянам является приоритетной задачей для нас", - рассказывает генеральный директор Сергей Севидов.

Основные направления подготовки к ОЗП 23/24:
- работы по капитальному ремонту и техническому обслуживанию оборудования;
- приведение охранных зон ВЛ 0,4-110 кВ к требованиям нормативных документов и в соответствии с планом-графиком расчистки трасс;
- обеспечение схемы нормального режима электрических сетей;
- выполнение в запланированных объемах мероприятий Инвестиционной программы;
- укомплектование согласно требованиям нормативных документов централизованного аварийного запаса материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Все эти меры направлены на обеспечение надежного электроснабжения волынянам.

Не забываем, что реализация вышеупомянутых задач возможна благодаря ВСУ и всем кто продолжает держать экономический и энергетический фронт!

Ведь сила в нашем единстве.

Пресс-центр ЧАО "Волыньоблэнерго"

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам