Почему важно начинать подготовку к осенне-зимнему периоду заранее

"Волыньоблэнерго" совместно с волынянами смогли удержать наш энергетический фронт и пройти беспрецедентно тяжелый осенне-зимний период 22/23.

Украинцы смогли выстоять несмотря на ракетные удары врага по энергетической инфраструктуре и дефицит мощности в объединенной энергосистеме Украины. Отказались от российского и белорусского электричества и несмотря ни на что удержали наш свет.

"Этот отопительный сезон был чрезвычайно тяжелым для волынян и предприятий Волыни. Хочется отметить работу волынских энергетиков, которые в чрезвычайно тяжелых и напряженных условиях работы сделали все возможное для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов критической инфраструктуры, населения и других важных объектов, работа которых приближает нас к победе", - рассказывает первый заместитель начальника Волынской областной военной администрации Сергей Мовенко.

Уже почти 2 месяца как волыняне вернулись в режим "без графиков" благодаря слаженной совместной работе энергетиков и представителей власти.

Однако, энергетическое хозяйство требует постоянного ухода. Поэтому не дожидаясь завершения предыдущего осенне-зимнего периода "Волыньоблэнерго" уже начало подготовку к новому.

"Компания успешно начала подготовку к осенне-зимнему периоду 23/24. Сейчас программы ремонтов и модернизации сетей идут согласно утвержденным графикам. Надежное электроснабжение волынянам является приоритетной задачей для нас", - рассказывает генеральный директор Сергей Севидов.

Основные направления подготовки к ОЗП 23/24:

- работы по капитальному ремонту и техническому обслуживанию оборудования;

- приведение охранных зон ВЛ 0,4-110 кВ к требованиям нормативных документов и в соответствии с планом-графиком расчистки трасс;

- обеспечение схемы нормального режима электрических сетей;

- выполнение в запланированных объемах мероприятий Инвестиционной программы;

- укомплектование согласно требованиям нормативных документов централизованного аварийного запаса материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Все эти меры направлены на обеспечение надежного электроснабжения волынянам.

Не забываем, что реализация вышеупомянутых задач возможна благодаря ВСУ и всем кто продолжает держать экономический и энергетический фронт!

Ведь сила в нашем единстве.

Пресс-центр ЧАО "Волыньоблэнерго"