Чому не варто тонувати скло автомобіля: ризики та небезпеки

Реальних резонів затонувати вікна легкового автомобіля насправді один-два. Натомість мінусів у цього заходу – цілий перелік. Поки ви будете формувати для нас свій список плюсів, ми пропонуємо наш рейтинг незручностей і загроз, що несе з собою непрозоре скло машини.
Про те, що буде, якщо долити в мотор "не ту" оливу, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autobild.
Одним махом "відмінусувати" всі види тонування скла ми не будемо, адже в принципі якісь переваги у такого тюнінгу є. Зокрема, коли це, наприклад, енергозберігаюче атермальне покриття або зі смаком підібрана кольорова плівка для підсилення стилю в екстер’єрі. Але такі варіанти для більшості українських автовласників або недосяжні, або незрозумілі: більшість співвітчизників тонують машину "по-крутому" мало не "в нуль", додатково пояснюючи це бажанням надійно ховатися від чужих очей за темним склом салону.
А взагалі ми звертаємо на це питання увагу водіїв через те, що більшість з них розуміє всі побічні проблеми тонування запізно – коли справу зроблено і за видалення плівки доведеться теж платити гроші.
Отже, будь-який бувалий автомобіліст, у водійському житті якого були різні машини і різні ситуації, підтвердить нижчеприведені міркування.
Якщо вже вам дуже-дуже хочеться затонувати машину, ніхто врешті-решт вам цього не заборонить: навіть поліцейські матимуть проблеми, якщо захочуть це зробити. Тому що для накладення штрафу чи заборони експлуатації авто потрібно провести замір світлопропускання. А для цього потрібен особливий прилад та певні умови, зокрема, температура повітря. Щодо законних підстав – пам’ятайте, що згідно діючого сьогодні ГОСТ 5727-88, лобове скло повинно пропускати через себе не менше 75% світла, а всі інші вікна салону – не менше 70%.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, які колісні диски для авто кращі – литі чи штамповані.