Почему не стоит тонировать стекло автомобиля: риски и опасности

Реальных резонов затонировать окна легкового автомобиля на самом деле один-два. А минусов у этого мероприятия – целый перечень. Пока вы будете формировать для нас свой список плюсов, мы предлагаем наш рейтинг неудобств и угроз, несущих с собой непрозрачное стекло машины.
О том, что будет, если долить в мотор "не то" масло, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Autobild.
Одним махом "отминусовать" все виды тонировки стекла мы не будем, ведь в принципе какие преимущества у такого тюнинга есть. В частности, когда это, например, энергосберегающее атермальное покрытие или со вкусом подобранная цветная пленка для усиления стиля в экстерьере. Но такие варианты для большинства украинских автовладельцев либо недостижимы, либо непонятны: большинство соотечественников тонируют машину "круто" чуть ли не "в ноль", дополнительно объясняя это желанием надежно прятаться от чужих глаз за темным стеклом салона.
А вообще мы обращаем на этот вопрос внимание водителей из-за того, что большинство из них понимают все побочные проблемы тонировки поздно – когда дело сделано и за удаление пленки придется тоже платить деньги.
Следовательно, любой бывалый автомобилист, в водительской жизни которого были разные машины и разные ситуации, подтвердит нижеследующие рассуждения.
Если уж вам очень-очень хочется затонировать машину, никто в конце концов вам этого не запретит: даже у полицейских будут проблемы, если захотят это сделать. Потому что для наложения штрафа или запрета эксплуатации авто нужно произвести замер светопропускания. А для этого необходим особый прибор и определенные условия, в частности температура воздуха. По законным основаниям – помните, что согласно действующему сегодня ГОСТ 5727-88, лобовое стекло должно пропускать через себя не менее 75% света, а все остальные окна салона – не менее 70%.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие колесные диски для авто лучше – литые или штампованные.