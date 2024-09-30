Почему не стоит тонировать стекло автомобиля: риски и опасности

Одним махом "отминусовать" все виды тонировки стекла мы не будем, ведь в принципе какие преимущества у такого тюнинга есть. В частности, когда это, например, энергосберегающее атермальное покрытие или со вкусом подобранная цветная пленка для усиления стиля в экстерьере. Но такие варианты для большинства украинских автовладельцев либо недостижимы, либо непонятны: большинство соотечественников тонируют машину "круто" чуть ли не "в ноль", дополнительно объясняя это желанием надежно прятаться от чужих глаз за темным стеклом салона.

А вообще мы обращаем на этот вопрос внимание водителей из-за того, что большинство из них понимают все побочные проблемы тонировки поздно – когда дело сделано и за удаление пленки придется тоже платить деньги.

Почему не стоит тонировать стекло в авто

Следовательно, любой бывалый автомобилист, в водительской жизни которого были разные машины и разные ситуации, подтвердит нижеследующие рассуждения.

Плохая видимость. Через темные окна действительно вокруг видно хуже, особенно в ночное время. А иногда и в пасмурную погоду тоже. И пусть, если через темные окна что-то не могут разглядеть задние пассажиры, однако совсем другое дело, когда затонированные передние окна и водителю приходится открывать окна, чтобы увидеть, например, неосвещенный поворот во двор. А как насчет пешехода на обочине, который приготовился перебежать дорогу перед вашей машиной? Добавьте неудобство из-за контрастной прозрачности окон с разной степенью затенения – лобового и бокового. Принять адекватно дорожную обстановку при таком осмотре непросто.

Через темные окна действительно вокруг видно хуже, особенно в ночное время. А иногда и в пасмурную погоду тоже. И пусть, если через темные окна что-то не могут разглядеть задние пассажиры, однако совсем другое дело, когда затонированные передние окна и водителю приходится открывать окна, чтобы увидеть, например, неосвещенный поворот во двор. А как насчет пешехода на обочине, который приготовился перебежать дорогу перед вашей машиной? Добавьте неудобство из-за контрастной прозрачности окон с разной степенью затенения – лобового и бокового. Принять адекватно дорожную обстановку при таком осмотре непросто. Чрезмерное внимание со стороны патрульных . Возможно, вы не знаете этого, но у правоохранителей всегда было недружеское отношение к автомобилям с темным стеклом (и на то есть веские причины). Так что даже если ваше "затмение" вписывается в разрешенные Законом границы, ваше авто в первую очередь будет привлекать внимание патрулей. Следовательно, вам и вашим пассажирам придется тратить драгоценное время на общение со служилыми, а в худшем случае – еще и доказывать свою правоту.

. Возможно, вы не знаете этого, но у правоохранителей всегда было недружеское отношение к автомобилям с темным стеклом (и на то есть веские причины). Так что даже если ваше "затмение" вписывается в разрешенные Законом границы, ваше авто в первую очередь будет привлекать внимание патрулей. Следовательно, вам и вашим пассажирам придется тратить драгоценное время на общение со служилыми, а в худшем случае – еще и доказывать свою правоту. Угроза ДТП. Еще один аргумент по теме аварийности – активная безопасность во время движения. Автомобиль с затемненными окнами на дороге превращается в непроницаемый для взглядов других водителей объект: соседи по потоку не видят ничего из происходящего за вашей машиной. И действительно это не только их проблема, но и ваша. Потому что в возможном ДТП, которое произойдет из-за ограниченного для кого-то осмотра, наверняка примет участие и ваша машина. Например, наиболее вероятный случай - попутное столкновение из-за того, что водитель позади вас не видел стоп-сигналы впереди вас и слишком поздно заметил ваши.

Еще один аргумент по теме аварийности – активная безопасность во время движения. Автомобиль с затемненными окнами на дороге превращается в непроницаемый для взглядов других водителей объект: соседи по потоку не видят ничего из происходящего за вашей машиной. И действительно это не только их проблема, но и ваша. Потому что в возможном ДТП, которое произойдет из-за ограниченного для кого-то осмотра, наверняка примет участие и ваша машина. Например, наиболее вероятный случай - попутное столкновение из-за того, что водитель позади вас не видел стоп-сигналы впереди вас и слишком поздно заметил ваши. Сомнительный внешний вид . Большинство отечественных "тюнеров" используют недорогие тонировочные пленки. Которые за два-три нынешних лета так выгорают на солнце, что превращают окна в мутные стекла невнятного сиренево-серого цвета. Добавьте к этому оконному "камуфляжу" поцарапанные резинками двери боковые окна, которые часто опускали и поднимали в жаркие дни, и вы получите завершенный вид автомобиля, который хотели сделать "крутым", а получилось немного наоборот.

Кратко

Если уж вам очень-очень хочется затонировать машину, никто в конце концов вам этого не запретит: даже у полицейских будут проблемы, если захотят это сделать. Потому что для наложения штрафа или запрета эксплуатации авто нужно произвести замер светопропускания. А для этого необходим особый прибор и определенные условия, в частности температура воздуха. По законным основаниям – помните, что согласно действующему сегодня ГОСТ 5727-88, лобовое стекло должно пропускать через себя не менее 75% света, а все остальные окна салона – не менее 70%.