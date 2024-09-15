Чому варто обрати собі сімейного лікаря: пояснення МОЗ

Сімейний лікар - це професіонал, що отримав спеціалізовану багатопрофільну підготовку з надання первинної медико-санітарної допомоги членам родини будь-якого віку та статі. Водночас він знається на різних сферах медицини та відповідає за здоров’я кожного члена сім’ї.

Аргументи на користь сімейного лікаря:

сімейний лікар має найповнішу інформацію про ваш стан здоров’я, тому якнайкраще надасть медичну допомогу або визначить фахівця вузького профілю, який допоможе саме у вашій проблемі;

сімейний лікар не тільки лікує. З ним можна обговорити будь-які питання щодо здоровʼя всіх членів родини. Наприклад, про харчування чи здоровий сон;

у сімейного лікаря можна безплатно вакцинуватися відповідно до Національного календаря щеплень;

сімейний лікар може поставити діагноз і призначити лікування, а також, у разі потреби, призначити додаткове обстеження або додаткову консультацію;

всі консультації та направлення на обстеження від сімейного лікаря для пацієнта є безплатними.

Щоб отримати можливість звертатися до сімейного лікаря за безплатними послугами, потрібно укласти з ним декларацію.

Якщо через війну ви змушені були покинути свою домівку або ж втратили контакт із попереднім лікарем, ви завжди можете укласти декларацію з новим лікарем. І навіть у приватній клініці, якщо вона співпрацює з Національною службою охорони здоров’я.