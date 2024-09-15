Чому варто обрати собі сімейного лікаря: пояснення МОЗ

Українці можуть отримувати медичну допомогу навіть не маючи підписаної декларації з сімейним лікарем. Тоді постає питання, навіщо ж сімейний лікар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
Сімейний лікар - це професіонал, що отримав спеціалізовану багатопрофільну підготовку з надання первинної медико-санітарної допомоги членам родини будь-якого віку та статі. Водночас він знається на різних сферах медицини та відповідає за здоров’я кожного члена сім’ї.
Аргументи на користь сімейного лікаря:
Щоб отримати можливість звертатися до сімейного лікаря за безплатними послугами, потрібно укласти з ним декларацію.
Якщо через війну ви змушені були покинути свою домівку або ж втратили контакт із попереднім лікарем, ви завжди можете укласти декларацію з новим лікарем. І навіть у приватній клініці, якщо вона співпрацює з Національною службою охорони здоров’я.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.
Крім того, ми писали, як правильно спілкуватись із сімейним лікарем.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.