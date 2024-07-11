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У чому унікальність нинішньої спеки та коли стане прохолодніше: пояснення Укргідрометцентру

Фото: в Україні температура перевищила 40 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У минулі роки максимальні температури повітря в Україні спостерігалися в першій половині серпня. Зараз рекордна спека прийшла на місяць раніше.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Максимальні температури

"Для першої половини липня це досить незвично, оскільки у нас за кліматом найтепліша друга половина липня, а наймаксимальніші температури фіксувалися у першій половині серпня", - сказала вона.

У якості прикладу Голеня навела 2010 рік, коли найбільша спека була наприкінці липня - на початку серпня, а 12 серпня температура в Луганську піднялася до 42 градусів - найвище значення.

"Якщо ми досягнемо у найближчі дні, субота-неділя та понеділок-вівторок, то до цього у нас максимальні значення були в серпні. Тепер ці значення будуть у середині липня. Ось у цьому унікальність", - пояснила синоптик.

Причина спеки

Як пояснила Голеня, причина  спеки в тому, що в Україну по висоті надходить тропічне повітря з півдня. З початку воно надходило з південного сходу, а тепер - з південного заходу.

"З Африки на Середземне море перекочувало, і до нас буде надходити найближчі три-п'ять діб повітряна маса з півночі Балкан, а на Балкани воно з Африки потрапляє", - сказала вона.

За її словами, у денні години, коли малохмарна погода, іде інтенсивний прогрів. "Тому ми маємо найвищі значення, максимальні температури, які вже перевищують 30 градусів і навіть будуть досягати 40", - повідомила синоптик.

Зниження температури

За прогнозом Укргідрометцентру, спека трохи спаде наступного тижня. Зниження температури з понеділка, 15 липня, очікується на заході України, з вівторка - на півночі.

"Але на півдні-сході спека буде утримуватися до 18-20 липня", - сказала вона.

Голеня уточнила, що за сьогоднішніми розрахунками, з заходу та північного заходу буде надходити більш прохолодне повітря, а температура в Києві може знизитися до 25-30 градусів, на півдні-сході - 30-35 градусів Синоптики також не виключають у цей час дощів.

Водночас в Укргідрометцентрі очікують ще однієї хвилі спеки в серпні. "Літо ще не закінчилося", - констатувала синоптик.

 

Нагадаємо, в останні дні в Україні встановилася спекотна погода, а температура подекуди сягає 40 градусів тепла.

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