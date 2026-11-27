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Близько 2,5 млн житлових одиниць. Таку сукупну потребу житлового будівництва в Україні визначає Світовий банк .

Лише збільшення фінансування, зокрема банківського кредитування девелоперів і покупців житла, може забезпечити потрібний обсяг будівництва, вважає Світовий банк.

У Світовому банку називають нестабільність дозвільної документації одним із ключових бар'єрів для банківського фінансування житлового будівництва в Україні.

Сьогодні лише близько 1% банківських портфелів становлять кредити девелоперам.

Уряд доручив профільним міністерствам та відомствам розробити законопроєкт , який має забезпечити стабільність будівельних рішень.

Майбутній документ повинен забезпечити дієвість вже існуючих строків у адміністративно процесуальному законодавстві щодо оскарження дозвільних документів.

Стабільність дозвільної системи здатна розблокувати банківське фінансування первинного ринку і створити умови для розвитку іпотечного кредитування.

Інвестиційний тупик очима Світового банку

Житлові втрати України перевищують 57 млрд доларів, понад 2,5 млн домогосподарств постраждали від війни, а дефіцит житла (housing gap) перевищив 2,5 млн одиниць. Такі дані містяться в опублікованому влітку 2026 року звіті Світового банку Housing Construction Finance in Ukraine: Market Assessment and Policy Options. Раніше в оновленому звіті RDNA5 Світовий банк оцінював загальні потреби відбудови житлового сектору країни у 90 млрд доларів.

При цьому, як запевняють фахівці, платоспроможний попит в країні є. Державні програми "єОселя" та "єВідновлення" щомісяця формують тисячі потенційних покупців із готовими коштами чи ваучерами. Але нової пропозиції на ринку критично мало. Від цього страждають і цивільні громадяни, і, навіть, захисники.

"Сьогодні значна кількість військовослужбовців та ветеранів, які мають житлові сертифікати "єВідновлення" або пільгову іпотеку "єОселя" під 3%, стикаються не стільки з юридичними, скільки з жорсткими ринковими реаліями", – повідомила РБК-Україна юристка ЮК "Приходько та партнери" Ірина Полякова.

За її словами, формально нормативна база за програмами №2923-IX, №381, №600 та №856 працює. Проте на практиці знайти відповідне житло вкрай складно через дефіцит новобудов, які б підпадали під вимоги державних програм (в тому числі і по вартості) та стриманість самих девелоперів у питаннях початку нових проєктів.

На вторинному ринку також є суттєвий бар’єр. Власники квартир нерідко відмовляються від "єОселі" через ліміт НБУ на зняття готівки (до 100 тис. гривень на день).

"Отримувати суму в кілька мільйонів гривень безготівково й виводити її місяцями продавці не готові й обирають покупців із "живими" грошима", – пояснила юристка.

Нерідко банк відмовляє у видачі кредиту на фінальному етапі через відсутність дрібних документів, наприклад, наказу про присвоєння адреси, після чого угода зривається.

"Для ветеранів та військових це надзвичайно чутливий процес. Пріоритетне право на компенсацію не гарантує наявності якісного житла. Коли пошук квартири триває місяцями або зривається в останній момент, це створює колосальний психологічний тиск на людину, яка повертається до цивільного життя", – підсумовує Ірина Полякова.

Виходить, що державні програми згенерували попит, але не здатні запустити масове будівництво без повноцінного залучення банківського сектору для стимулювання появи нової пропозиції на ринку. Утім, самі фінансові установи мають власні вагомі причини триматися осторонь первинного ринку.

Математика банківського страху

Сьогодні кредити забудовникам становлять лише близько 1% банківських портфелів в Україні. Основний фінансовий тягар житлового будівництва досі несуть девелопери, які фінансують будівництво власним капіталом та покупці через необхідність одразу фінансувати покупку квартири повною мірою.

"Банківський сектор не може повноцінно фінансувати будівництво, якщо немає впевненості у стабільності правового середовища. Україна має перейти до сталої моделі, де провідну роль відіграватимуть банки, інституційні інвестори та міжнародні фінансові організації", – пояснила РБК-Україна Наталія Козловська, заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Логіку банківської обережності голова Української асоціації девелоперів (УАД) Євген Фаворов пояснив РБК-Україна простою математикою.

"Коли ми приходимо до банку з проєктом і просимо кредитувати девелоперів, або видавати іпотеку нашим покупцям, перше їхнє запитання: а що ви будете робити, якщо забудовнику скасують дозвіл? Уявіть: банк видав не одну іпотеку а 25 – на будинок на 200 квартир. Це щонайменше 100 мільйонів гривень. Якщо дозвіл на будівництво поставлять під сумнів чи заблокують рішенням суду, все зупиниться. Люди перестануть платити за іпотеку і кошти вже вкладені в об'єкт не вдасться повернути. Обʼєкт буде неможливо ні продати, ні добудувати, а банк і люди втратять кошти", – зазначив він.

Чому українцям складно купити квартиру в новобудові в іпотеку (фото Getty Images)

У 2026 році частка кредитів на купівлю житла саме на первинному ринку становить 63% портфеля програми "єОселя", розповів РБК-Україна голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер. Але щоб продавати квартири на етапі будівництва, девелопер повинен пройти акредитацію об'єкта в банку – повну перевірку дозвільної документації, статусу землі, ділової репутації та судових спорів.

"До видачі дозвільних документів забудовник і сам проєкт проходять усі необхідні перевірки. Після отримання дозволів ризик подальшого блокування будівництва через обставини, які могли і мали бути перевірені раніше, має бути мінімізований", – вважає Мецгер. Це, на його думку, дозволило б акредитовувати об'єкти на ранніх етапах будівництва.

У "Глобус Банку" підтверджують: масового кредитування "з котловану" поки не буде.

"Пріоритет банків – об'єкти з високою готовністю (від 50%), зрозумілими документами та перевіреним забудовником. Це нормальна обережність, бо іпотека має бути безпечною і для банку, і для позичальника", – пояснила РБК-Україна перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва.

Водночас 50% готовності — це вже фактично зведений каркас будинку. На цьому етапі ліквідні квартири здебільшого розпродані, а ціна за м² зростає більш ніж на 30%. Для покупців за програмою «єОселя» це особливо важливо: у Києві гранична вартість у IV кварталі 2026 року становить 65,2 тис. грн за м². Площа квартири для сім'ї з двох осіб не може перевищувати 52,5 м², за кожного наступного члена сім'ї додається 21,5 м².

Ціна судового "спаму"

За аналітикою УАД, лише за останні п’ять років в Україні ініційовано близько 200 справ про скасування дозвільних документів у будівництві та ще понад 300 — щодо супутньої документації.

«Ми часто бачимо однотипні позови за формальними ознаками, мета яких заблокувати будівництво. Поки суд триває, майданчик стоїть, а втрачають покупці й банки, які вклали гроші, покладаючись на рішення держави», — зазначив голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

Формально можна роками судитись, а забезпечення позову чи арешт можна оскаржити. Але поки триває суд, майданчик може бути опломбований, а витрати – оренда землі, простій персоналу і техніки – не зупиняються, зазначають у пресслужбі Промислово-будівельної групи "Ковальська".

"Усі ці витрати не зникають – вони капіталізуються у вартість проєкту і рано чи пізно перекладаються на покупця, просто тому, що іншого джерела покриття таких втрат у бізнес-моделі не існує", – пояснила РБК-Україна директорка з маркетингу KAN Development Анна Попруга.

"Ми маємо зробити все, щоб, попри складні умови, українські підприємці продовжували будувати в Україні. Для цього їм потрібні такі самі зрозумілі й передбачувані регуляторні умови, які пропонують європейські країни - банківське фінансування, стабільні правила, захист з боку держави від судового спаму", – каже Фаворов.

Що саме змінює майбутній проєкт закону

Як стало відомо РБК-Україна, уряд доручив профільним міністерствам та відомствам врегулювати строки оскарження дозвільних документів. Таке рішення міститься у витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів №55 від 24 квітня 2026 року.

Згідно з документом, Кабмін доручив Мінрозвитку та Мінюсту спільно із зацікавленими центральними органами виконавчої влади опрацювати питання правового врегулювання обмежених строків звернення до суду з позовами про скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, документів на виконання будівельних робіт, а також про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів.

Чому українцям складно купити квартиру в новобудові в іпотеку (фото Getty Images)

Виконавцям доручення уряд поставив дві обов'язкові умови:

узгодити майбутні зміни з нормами процесуального законодавства;

забезпечити дотримання принципу правової визначеності.

За результатами опрацювання профільні відомства мають в установленому порядку внести відповідний проєкт акта на розгляд Кабміну.

У документі звертають на себе увагу слова "Забезпечивши узгодженість з процесуальним законодавством". Станом на сьогодні абзацом першим частини другої статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України вже передбачено загальний шестимісячний строк звернення до адміністративного суду.

Проблема в тому, що зараз він фактично не працює. Будь-хто може заявити, що дізнався про дозвіл лише нещодавно, і суд поновить строк.

Проблема в тому, що зараз він фактично не працює. Будь-хто може заявити, що дізнався про дозвіл лише нещодавно, і поновити строк.

Тож річ саме у визначенні моменту, з якого починається відлік. Наразі, як офіційно роз'яснив РБК-Україна голова Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький, чинне законодавство не встановлює спеціальних строків оскарження дозвільних документів у будівництві. Строк має починатися лише тоді, коли документ повністю відкритий у ЄДЕССБ і кожен може його побачити.

ДІАМ спільно з Мінрозвитку за дорученням Кабінету Міністрів, пропонує прив'язати відлік строку до об'єктивної події – дати офіційної публікації документа в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). При цьому мають бути виконані умови належного інформування громадськості: огородження майданчика, інформаційний стенд, повідомлення органу контролю.

"Маємо орієнтуватися на європейську практику. Наприклад у Польщі після спливу встановленого законом строку дозвіл на будівництво взагалі не може бути визнаний недійсним. У Латвії на оскарження дають лише місяць, у Румунії – зазвичай шість місяців, в окремих випадках до року. Потрібен збалансований підхід: зберегти ті строки, які вже встановлені національним законодавством, але дати їм чітку й передбачувану точку відліку", – пояснює Фаворов.

Керівництво Мінрозвитку підхід підтримало. "Строк рахуватиметься від моменту офіційного оприлюднення документа в ЄДЕССБ. Після його завершення рішення набуватиме остаточної сили, що суттєво знизить ризики для інвесторів і банків", – підтвердила Наталія Козловська.

Утім, за словами Новицького, наразі говорити про фінальний зміст законопроєкту передчасно. Документ ще має пройти погодження із заінтересованими органами та правову експертизу в Мін'юсті.

Будівництво будинку (фото freepik.com)

Що не зміниться

За твердженням фахівців, реформа не обмежить повноважень контролюючих органів.

"Запропоновані положення не поширюватимуть свою дію на об'єкти самочинного будівництва – до них застосовуватимуться чинні норми без обмеження строку. Якщо в межах шестимісячного строку виявлять порушення будівельних норм, перебіг строку зупиняється до їх усунення, а сам об'єкт до цього моменту не може бути прийнятий в експлуатацію", – уточнив Новицький.

Не торкнеться зміна і кримінальних проваджень. Справи щодо корупції, шахрайства чи підробки документів регулюються Кримінальним кодексом і жодних часових обмежень за цим законопроєктом не мають.

"Це не амністія і не індульгенція для порушників. Повноваження державного архітектурно-будівельного контролю ніхто не обмежує: перевірки можуть проводитися, а позови за їх результатами – подаватися протягом усього інвестиційно-будівельного циклу", – наголошує Фаворов.

За його словами, мета реформи – захистити не порушників, а добросовісних покупців і банки, які вклали кошти, покладаючись на офіційне рішення держави.

Цифровізація та ефект для ВВП

У Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звертають увагу і на ширший контекст реформи – цифровізацію дозвільної системи.

За словами голови комітету Олени Шуляк, однією з найболючіших проблем сфери є видача містобудівних умов та обмежень (МУО) – по суті корупційного квазідозволу, на який найчастіше скаржаться інвестори.

"Мінімізувати цей корупційний фактор можна за рахунок меншого втручання чиновника, тобто за рахунок цифровізації ланцюжка, по якому рухається дозвільний процес. Цей процес було запущено ще у 2020 році, коли запрацювала ЄДЕССБ", – пояснила РБК-Україна Олена Шуляк.

На її думку, потрібна подальша цифровізація у цій сфері. Щоб сама система перевіряла, чи все в порядку з документами, і за умови, якщо так, дозволи видавалися автоматично.

Паралельно в країні відбувається більш системна реформа. Цього року набув чинності закон "Про основні засади житлової політики", готується Державна стратегія житлової політики до 2033 року та законопроєкти про соціальне орендне житло. Мета – щоб фінансові інструменти підтримки громадян ("єОселя", "єВідновлення") працювали синхронно зі зростанням обсягів нового будівництва, а не випереджали пропозицію, як зараз.

Ставки високі. За умов прозорих і передбачуваних правил частка будівництва у ВВП України під час відбудови може зрости з довоєнних 2% до 10%. Але це залежить від довіри – як приватних інвесторів, так і міжнародних фондів відновлення, які, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції, обережно ставляться до сфери містобудування як однієї з найбільш корупціогенних в Україні.

Стабільний і передбачуваний строк оскарження дозволів – лише одна цеглинка в цій конструкції. Але саме вона визначає, чи наважаться банки нарешті зайти в кредитування "з котловану" масово, а не вибірково.