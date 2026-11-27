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Около 2,5 млн жилых единиц. Такую совокупную потребность жилищного строительства в Украине определяет Всемирный банк.

Только увеличение финансирования, в частности банковского кредитования девелоперов и покупателей жилья, может обеспечить необходимый объем строительства, считает Всемирный банк.

Во Всемирном банке называют нестабильность разрешительной документации одним из ключевых барьеров для банковского финансирования жилищного строительства в Украине.

Сегодня лишь около 1% банковских портфелей составляют кредиты девелоперам.

Правительство поручило профильным министерствам и ведомствам разработать законопроект , который должен обеспечить стабильность строительных решений.

Будущий документ должен обеспечить действенность уже существующих сроков в административно-процессуальном законодательстве относительно обжалования разрешительных документов.

Стабильность разрешительной системы способна разблокировать банковское финансированиепервичного рынка и создать условия для развития ипотечного кредитования.

Инвестиционный тупик глазами Всемирного банка

Жилищные потери Украины превышают 57 млрд долларов, более 2,5 млн домохозяйств пострадали от войны, а дефицит жилья (housing gap) превысил 2,5 млн единиц. Такие данные содержатся в опубликованном летом 2026 года отчете Всемирного банка Housing Construction Finance in Ukraine: Market Assessment and Policy Options. Ранее в обновленном отчете RDNA5 Всемирный банк оценивал общие потребности восстановления жилищного сектора страны в 90 млрд долларов.

При этом, как уверяют специалисты, платежеспособный спрос в стране есть. Государственные программы "єОселя" и "єВідновлення" ежемесячно формируют тысячи потенциальных покупателей с готовыми средствами или ваучерами. Но нового предложения на рынке критически мало. От этого страдают и гражданские граждане, и даже защитники.

"Сегодня значительное количество военнослужащих и ветеранов, которые имеют жилищные сертификаты "єВідновлення" или льготную ипотеку "єОселя" под 3%, сталкиваются не столько с юридическими, сколько с жесткими рыночными реалиями", – сообщила РБК-Украина юристка ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Полякова.

По ее словам, формально нормативная база по программам №2923-IX, №381, №600 и №856 работает. Однако на практике найти соответствующее жилье крайне сложно из-за дефицита новостроек, которые бы подпадали под требования государственных программ (в том числе и по стоимости), и сдержанности самих девелоперов в вопросах начала новых проектов.

На вторичном рынке также есть существенный барьер. Владельцы квартир нередко отказываются от "єОселі" из-за лимита НБУ на снятие наличных (до 100 тыс. гривен в день).

"Получать сумму в несколько миллионов гривен безналично и выводить ее месяцами продавцы не готовы и выбирают покупателей с "живыми" деньгами", – объяснила юристка.

Нередко банк отказывает в выдаче кредита на финальном этапе из-за отсутствия мелких документов, например, приказа о присвоении адреса, после чего сделка срывается.

"Для ветеранов и военных это чрезвычайно чувствительный процесс. Приоритетное право на компенсацию не гарантирует наличия качественного жилья. Когда поиск квартиры длится месяцами или срывается в последний момент, это создает колоссальное психологическое давление на человека, который возвращается к гражданской жизни", – подытоживает Ирина Полякова.

Получается, что государственные программы сгенерировали спрос, но не способны запустить массовое строительство без полноценного привлечения банковского сектора для стимулирования появления нового предложения на рынке. Впрочем, сами финансовые учреждения имеют собственные весомые причины держаться в стороне от первичного рынка.

Математика банковского страха

Сегодня кредиты застройщикам составляют лишь около 1% банковских портфелей в Украине. Основное финансовое бремя жилищного строительства до сих пор несут девелоперы, которые финансируют строительство собственным капиталом, и покупатели через необходимость сразу финансировать покупку квартиры в полной мере.

"Банковский сектор не может полноценно финансировать строительство, если нет уверенности в стабильности правовой среды. Украина должна перейти к устойчивой модели, где ведущую роль будут играть банки, институциональные инвесторы и международные финансовые организации", – объяснила РБК-Украина Наталья Козловская, заместитель министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Логику банковской осторожности глава Украинской ассоциации девелоперов (УАД) Евгений Фаворов объяснил РБК-Украина простой математикой.

"Когда мы приходим в банк с проектом и просим кредитовать девелоперов или выдавать ипотеку нашим покупателям, первый их вопрос: а что вы будете делать, если застройщику отменят разрешение? Представьте: банк выдал не одну ипотеку, а 25 – на дом на 200 квартир. Это как минимум 100 миллионов гривен. Если разрешение на строительство поставят под сомнение или заблокируют решением суда, все остановится. Люди перестанут платить по ипотеке, и средства, уже вложенные в объект, не удастся вернуть. Объект будет невозможно ни продать, ни достроить, а банк и люди потеряют средства", – отметил он.

Почему украинцам сложно купить квартиру в новостройке в ипотеку (фото Getty Images)

В 2026 году доля кредитов на покупку жилья именно на первичном рынке составляет 63% портфеля программы "єОселя", рассказал РБК-Украина председатель правления "Укрфинжитло" Евгений Мецгер. Но чтобы продавать квартиры на этапе строительства, девелопер должен пройти аккредитацию объекта в банке – полную проверку разрешительной документации, статуса земли, деловой репутации и судебных споров.

"До выдачи разрешительных документов застройщик и сам проект проходят все необходимые проверки. После получения разрешений риск дальнейшей блокировки строительства из-за обстоятельств, которые могли и должны были быть проверены ранее, должен быть минимизирован", – считает Мецгер. Это, по его мнению, позволило бы аккредитовывать объекты на ранних этапах строительства.

В "Глобус Банке" подтверждают: массового кредитования "с котлована" пока не будет.

"Приоритет банков – объекты с высокой готовностью (от 50%), понятными документами и проверенным застройщиком. Это нормальная осторожность, ведь ипотека должна быть безопасной и для банка, и для заемщика", – объяснила РБК-Украина первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева.

В то же время 50% готовности — это уже фактически возведенный каркас дома. На этом этапе ликвидные квартиры в основном распроданы, а цена за м² растет более чем на 30%. Для покупателей по программе «єОселя» это особенно важно: в Киеве предельная стоимость в IV квартале 2026 года составляет 65,2 тыс. грн за м². Площадь квартиры для семьи из двух человек не может превышать 52,5 м², за каждого следующего члена семьи добавляется 21,5 м².

Цена судебного "спама"

По аналитике УАД, только за последние пять лет в Украине инициировано около 200 дел об отмене разрешительных документов в строительстве и еще более 300 — относительно сопутствующей документации.

«Мы часто видим однотипные иски по формальным признакам, цель которых заблокировать строительство. Пока идет суд, площадка стоит, а теряют покупатели и банки, которые вложили деньги, полагаясь на решение государства», — отметил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.

Формально можно годами судиться, а обеспечение иска или арест можно обжаловать. Но пока идет суд, площадка может быть опломбирована, а расходы – аренда земли, простой персонала и техники – не останавливаются, отмечают в пресс-службе Промышленно-строительной группы "Ковальская".

"Все эти расходы не исчезают – они капитализируются в стоимость проекта и рано или поздно перекладываются на покупателя, просто потому, что другого источника покрытия таких потерь в бизнес-модели не существует", – объяснила РБК-Украина директор по маркетингу KAN Development Анна Попруга.

"Мы должны сделать все, чтобы, несмотря на сложные условия, украинские предприниматели продолжали строить в Украине. Для этого им нужны такие же понятные и предсказуемые регуляторные условия, которые предлагают европейские страны - банковское финансирование, стабильные правила, защита со стороны государства от судебного спама", – говорит Фаворов.

Что именно меняет будущий проект закона

Как стало известно РБК-Украина, правительство поручило профильным министерствам и ведомствам урегулировать сроки обжалования разрешительных документов. Такое решение содержится в выписке из протокола заседания Кабинета Министров №55 от 24 апреля 2026 года.

Согласно документу, Кабмин поручил Минразвития и Минюсту совместно с заинтересованными центральными органами исполнительной власти проработать вопрос правового урегулирования ограниченных сроков обращения в суд с исками об отмене градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, документов на выполнение строительных работ, а также о принятии в эксплуатацию завершенных строительством объектов.

Почему украинцам сложно купить квартиру в новостройке в ипотеку (фото Getty Images)

Исполнителям поручения правительство поставило два обязательных условия:

согласовать будущие изменения с нормами процессуального законодательства;

обеспечить соблюдение принципа правовой определенности.

По результатам проработки профильные ведомства должны в установленном порядке внести соответствующий проект акта на рассмотрение Кабмина.

В документе обращают на себя внимание слова "Обеспечив согласованность с процессуальным законодательством". По состоянию на сегодня абзацем первым части второй статьи 122 Кодекса административного судопроизводства Украины уже предусмотрен общий шестимесячный срок обращения в административный суд.

Проблема в том, что сейчас он фактически не работает. Кто угодно может заявить, что узнал о разрешении лишь недавно, и суд возобновит срок.

Проблема в том, что сейчас он фактически не работает. Кто угодно может заявить, что узнал о разрешении лишь недавно, и возобновить срок.

Поэтому дело именно в определении момента, с которого начинается отсчет. Сейчас, как официально разъяснил РБК-Украина глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) Александр Новицкий, действующее законодательство не устанавливает специальных сроков обжалования разрешительных документов в строительстве. Срок должен начинаться только тогда, когда документ полностью открыт в ЕГЭССС и каждый может его увидеть.

ГИАГ совместно с Минразвития по поручению Кабинета Министров предлагает привязать отсчет срока к объективному событию – дате официальной публикации документа в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС). При этом должны быть выполнены условия надлежащего информирования общественности: ограждение площадки, информационный стенд, уведомление органа контроля.

"Мы должны ориентироваться на европейскую практику. Например, в Польше после истечения установленного законом срока разрешение на строительство вообще не может быть признано недействительным. В Латвии на обжалование дают лишь месяц, в Румынии – обычно шесть месяцев, в отдельных случаях до года. Нужен сбалансированный подход: сохранить те сроки, которые уже установлены национальным законодательством, но дать им четкую и предсказуемую точку отсчета", – объясняет Фаворов.

Руководство Минразвития подход поддержало. "Срок будет отсчитываться с момента официального обнародования документа в ЕГЭССС. После его завершения решение будет приобретать окончательную силу, что существенно снизит риски для инвесторов и банков", – подтвердила Наталья Козловская.

Впрочем, по словам Новицкого, пока говорить об окончательном содержании законопроекта преждевременно. Документ еще должен пройти согласование с заинтересованными органами и правовую экспертизу в Минюсте.

Строительство дома (фото freepik.com)

Что не изменится

По утверждению специалистов, реформа не ограничит полномочий контролирующих органов.

"Предложенные положения не будут распространять свое действие на объекты самовольного строительства – к ним будут применяться действующие нормы без ограничения срока. Если в пределах шестимесячного срока выявят нарушения строительных норм, течение срока приостанавливается до их устранения, а сам объект до этого момента не может быть принят в эксплуатацию", – уточнил Новицкий.

Не коснется изменение и уголовных производств. Дела о коррупции, мошенничестве или подделке документов регулируются Уголовным кодексом и никаких временных ограничений по этому законопроекту не имеют.

"Это не амнистия и не индульгенция для нарушителей. Полномочия государственного архитектурно-строительного контроля никто не ограничивает: проверки могут проводиться, а иски по их результатам – подаваться в течение всего инвестиционно-строительного цикла", – подчеркивает Фаворов.

По его словам, цель реформы – защитить не нарушителей, а добросовестных покупателей и банки, которые вложили средства, полагаясь на официальное решение государства.

Цифровизация и эффект для ВВП

В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обращают внимание и на более широкий контекст реформы – цифровизацию разрешительной системы.

По словам главы комитета Елены Шуляк, одной из самых болезненных проблем сферы является выдача градостроительных условий и ограничений (ГУО) – по сути коррупционного квазиразрешения, на которое чаще всего жалуются инвесторы.

"Минимизировать этот коррупционный фактор можно за счет меньшего вмешательства чиновника, то есть за счет цифровизации цепочки, по которой движется разрешительный процесс. Этот процесс был запущен еще в 2020 году, когда заработала ЕГЭССС", – объяснила РБК-Украина Елена Шуляк.

По ее мнению, нужна дальнейшая цифровизация в этой сфере. Чтобы сама система проверяла, все ли в порядке с документами, и при условии, если да, разрешения выдавались автоматически.

Параллельно в стране происходит более системная реформа. В этом году вступил в силу закон "Об основных принципах жилищной политики", готовится Государственная стратегия жилищной политики до 2033 года и законопроекты о социальном арендном жилье. Цель – чтобы финансовые инструменты поддержки граждан ("єОселя", "єВідновлення") работали синхронно с ростом объемов нового строительства, а не опережали предложение, как сейчас.

Ставки высоки. При условии прозрачных и предсказуемых правил доля строительства в ВВП Украины во время восстановления может вырасти с довоенных 2% до 10%. Но это зависит от доверия – как частных инвесторов, так и международных фондов восстановления, которые, по данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, осторожно относятся к сфере градостроительства как одной из наиболее коррупциогенных в Украине.

Стабильный и предсказуемый срок обжалования разрешений – лишь один кирпичик в этой конструкции. Но именно он определяет, решатся ли банки наконец зайти в кредитование "с котлована" массово, а не выборочно.