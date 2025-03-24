Чому українців штрафують за квіти та вогнища: яка "ціна" популярних весінніх порушень

В Україні навесні найбільш поширеними екологічними порушеннями є масовий збір рідкісних первоцвітів і спалювання сухої трави. За ці дії передбачені штрафи від кількох тисяч до сотень тисяч гривень, а в деяких випадках - навіть кримінальна відповідальність.
Детальніше про штрафи за весінні порушення та їх суми - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Масовий збір та продаж рідкісних квітів, серед яких проліски, крокуси, білоцвіт і сон-трава, загрожують зникненню цих видів. Влада посилює заходи контролю, аби зберегти червонокнижні рослини.
За незаконне збирання, транспортування чи продаж рідкісних рослин передбачені штрафи:
Державні органи закликають громадян відмовитися від купівлі первоцвітів, щоб зберегти природне біорізноманіття. Лише спільними зусиллями можна захистити унікальні види рослин для майбутніх поколінь.
Не менш небезпечною проблемою є весняні підпали сухої рослинності, які спричиняють забруднення повітря токсичними речовинами та загрожують неконтрольованим поширенням вогню. Це не тільки шкодить природі, а й становить ризик для життя людей.
Попри хибну думку, що спалювання сухої трави сприяє родючості ґрунту, насправді це руйнує екосистеми, знищує корисні організми та спричиняє значні викиди токсичних речовин у повітря. Дим містить канцерогени, важкі метали та чадний газ, що шкодить здоров’ю людей.
Окрім цього, існує високий ризик неконтрольованого поширення вогню, що в умовах воєнного стану є особливо небезпечним. Для уникнення шкоди довкіллю та здоров’ю варто використовувати безпечні методи утилізації рослинних залишків, такі як компостування та мульчування.
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за випалювання рослинності передбачені такі штрафи:
Крім того, згідно зі статтею 113 Кримінального кодексу України, підпали можуть розглядатися як диверсії. В умовах воєнного стану це тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
Тому громадяни мають відмовитися від купівлі первоцвітів і використовувати безпечні методи утилізації сухої рослинності, такі як компостування.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: пресслужба КМДА, пресслужба Державної екологічної інспекції України.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, яким буде покарання, якщо зірвати квіти з клумби чи пошкодити газон.
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