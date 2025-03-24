Почему украинцев штрафуют за цветы и костры: какая "цена" популярных весенних нарушений

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Штрафы за сбор редких растений

Массовый сбор и продажа редких цветов, среди которых подснежники, крокусы, белоцвет и сон-трава, угрожают исчезновению этих видов. Власти усиливают меры контроля, чтобы сохранить краснокнижные растения.

За незаконный сбор, транспортировку или продажу редких растений предусмотрены штрафы:

От 510 до 1 700 гривен за незаконный сбыт растительного мира.

От 1 700 до 3 655 гривен за аналогичные действия с растениями, входящими в природно-заповедный фонд или занесены в Красную книгу Украины.

От 153 до 408 гривен за сбор редких видов в заповедниках.

От 340 до 510 гривен за уничтожение краснокнижных растений с последующей конфискацией.

Государственные органы призывают граждан отказаться от покупки первоцветов, чтобы сохранить природное биоразнообразие. Только совместными усилиями можно защитить уникальные виды растений для будущих поколений.

Штрафы за поджоги сухой травы

Не менее опасной проблемой являются весенние поджоги сухой растительности, которые вызывают загрязнение воздуха токсичными веществами и угрожают неконтролируемым распространением огня. Это не только вредит природе, но и представляет риск для жизни людей.

Несмотря на ошибочное мнение, что сжигание сухой травы способствует плодородию почвы, на самом деле это разрушает экосистемы, уничтожает полезные организмы и вызывает значительные выбросы токсичных веществ в воздух. Дым содержит канцерогены, тяжелые металлы и угарный газ, что вредит здоровью людей.

Кроме этого, существует высокий риск неконтролируемого распространения огня, что в условиях военного положения особенно опасно. Во избежание вреда окружающей среде и здоровью следует использовать безопасные методы утилизации растительных остатков, такие как компостирование и мульчирование.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за выжигание растительности предусмотрены следующие штрафы:

От 3 060 до 21 420 гривен за самовольное сжигание сухой травы.

От 6 120 до 30 600 гривен за такие действия в пределах природно-заповедного фонда.

От 91 800 до 153 000 гривен или ограничение свободы до пяти лет за уничтожение объектов растительного мира.

Кроме того, согласно статье 113 Уголовного кодекса Украины, поджоги могут рассматриваться как диверсии. В условиях военного положения это влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Поэтому граждане должны отказаться от покупки первоцветов и использовать безопасные методы утилизации сухой растительности, такие как компостирование.