Чому українці не поспішають купувати житло в кредит: результати дослідження

Багато українців планують купити власне житло впродовж наступних кількох років. Люди накопичують гроші та відмовляються купувати в кредит.
РБК-Україна дізналося в аналітиків OLX Нерухомість, як часто українці купують житло в кредит та чому бояться позики.
За результатами опитування, проведеного OLX Нерухомість, майже половина респондентів (48,4%) наразі не планують купувати житло. Водночас 15,5% опитаних мають намір здійснити покупку протягом наступного року. Ще 11,8% планують придбати нерухомість упродовж 2-3 років, а 14,1% – у найближчі 3-5 років.
Серед тих, хто вже придбав житло, 11,9% зробили це за останні 2-3 роки, 6,4% – протягом останнього року, а ще 2,7% перебувають на етапі оформлення документів. Переважна більшість покупців (69%) обрали квартири, 21,8% – будинки, а 8,4% інвестували в інші типи нерухомості, такі як склади, дачі або земельні ділянки.
Щодо вартості житла, 36% респондентів витратили від 30 до 70 тис. доларів, 33% – до 30 тис. доларів, 12% – від 70 до 150 тис. доларів, а 7% витратили понад 150 тис. доларів.
Можливість взяти кредит на нерухомість у майбутньому розглядають лише 8% опитаних, тоді як 36% відкидають цю опцію.
Серед тих, хто вже придбав житло, 17,6% скористалися кредитними програмами. Найчастіше українці купували квартири (49%) та будинки (46,6%). Головні причини вибору кредитування включають нестачу власних коштів для повної оплати (65%) та можливість поступових виплат без фінансового навантаження на родину (39,1%). Водночас 13% обрали пільговий кредит за програмою "єОселя".
Важливими перевагами кредитування опитані назвали можливість отримати житло без накопичення повної суми, поступові виплати та вигідні відсоткові ставки. Проте, серед перешкод – небажання сплачувати відсотки по кредиту (36%), побоювання фінансових ризиків (35%), а також недовіра до кредитних програм (23%).
Більшість українців (75,6%) вважають, що кредитна ставка має бути до 5% річних, ще 17,5% готові прийняти ставку у межах 6-8%.
Щодо програми "єОселя", 41% респондентів добре обізнані про її умови, ще 39% мають лише загальне уявлення, а 12% планують скористатися цією програмою для купівлі житла, а 4% – взагалі не чули про цю програму.
Раніше РБК-Україна розповідало, що ринок новобудов у Києві стикається з серйозними викликами, які розпочалися з пандемії COVID-19 та загострилися через повномасштабну війну. Ці обставини суттєво ускладнили будівельним компаніям виконання своїх зобов'язань перед інвесторами. Через нестабільність ситуації кількість нових проєктів на ринку помітно зменшилася, оскільки багато забудовників не змогли витримати фінансового тиску і змушені були призупинити свою діяльність.
Також ми писали про те, що восени 2024 року в Києві відзначається зростання цін на оренду квартир, що зумовлено підвищеним попитом на житло. Приплив студентів та переселенців на початку навчального року сприяє збільшенню інтересу до оренди, особливо в районах біля університетів і станцій метро. Найпопулярнішими залишаються однокімнатні та двокімнатні квартири завдяки їхній доступності та зручному розташуванню. Водночас зростає інтерес до житла у спальних районах, таких як Троєщина, Виноградар та Дарниця
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