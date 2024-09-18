Почему украинцы не спешат покупать жилье в кредит: результаты исследования

Многие украинцы планируют купить собственное жилье в течение следующих нескольких лет. Люди копят деньги и отказываются покупать в кредит.

РБК-Украина узнала у аналитиков OLX Недвижимость, как часто украинцы покупают жилье в кредит и почему боятся займов.

Готовы ли украинцы покупать жилье

По результатам опроса, проведенного OLX Недвижимость, почти половина респондентов (48,4%) пока не планируют покупать жилье. В то же время 15,5% опрошенных намерены совершить покупку в течение следующего года. Еще 11,8% планируют приобрести недвижимость в течение 2-3 лет, а 14,1% – в ближайшие 3-5 лет.

Среди тех, кто уже приобрел жилье, 11,9% сделали это за последние 2-3 года, 6,4% – за последний год, а еще 2,7% находятся на этапе оформления документов. Подавляющее большинство покупателей (69%) выбрали квартиры, 21,8% – дома, а 8,4% инвестировали в другие типы недвижимости, такие как склады, дачи или земельные участки.

По стоимости жилья 36% респондентов потратили от 30 до 70 тыс. долларов, 33% - до 30 тыс. долларов, 12% - от 70 до 150 тыс. долларов, а 7% потратили более 150 тыс. долларов.

Почему украинцы отказываются от кредитов на жилье

Возможность взять кредит на недвижимость в будущем рассматривают только 8% опрошенных, в то время как 36% отвергают эту опцию.

Среди тех, кто уже приобрел жилье, 17,6% воспользовались кредитными программами. Чаще украинцы покупали квартиры (49%) и дома (46,6%). Главные причины выбора кредитования включают в себя нехватку собственных средств для полной оплаты (65%) и возможность постепенных выплат без финансовой нагрузки на семью (39,1%). В то же время, 13% избрали льготный кредит по программе "єОселя".

Важными преимуществами кредитования опрошенные назвали возможность получить жилье без накопления полной суммы, постепенных выплат и выгодных процентных ставок. Однако среди препятствий – нежелание платить проценты по кредиту (36%), опасения финансовых рисков (35%), а также недоверие к кредитным программам (23%).

Большинство украинцев (75,6%) считают, что кредитная ставка должна быть до 5% годовых, еще 17,5% готовы принять ставку в пределах 6-8%.

Относительно программы "єОселя", 41% респондентов хорошо осведомлены о ее условиях, еще 39% имеют только общее представление, а 12% планируют воспользоваться этой программой для покупки жилья, а 4% - вообще не слышали об этой программе.