Почему украинцы не спешат покупать жилье в кредит: результаты исследования
Многие украинцы планируют купить собственное жилье в течение следующих нескольких лет. Люди копят деньги и отказываются покупать в кредит.
РБК-Украина узнала у аналитиков OLX Недвижимость, как часто украинцы покупают жилье в кредит и почему боятся займов.
Готовы ли украинцы покупать жилье
По результатам опроса, проведенного OLX Недвижимость, почти половина респондентов (48,4%) пока не планируют покупать жилье. В то же время 15,5% опрошенных намерены совершить покупку в течение следующего года. Еще 11,8% планируют приобрести недвижимость в течение 2-3 лет, а 14,1% – в ближайшие 3-5 лет.
Среди тех, кто уже приобрел жилье, 11,9% сделали это за последние 2-3 года, 6,4% – за последний год, а еще 2,7% находятся на этапе оформления документов. Подавляющее большинство покупателей (69%) выбрали квартиры, 21,8% – дома, а 8,4% инвестировали в другие типы недвижимости, такие как склады, дачи или земельные участки.
По стоимости жилья 36% респондентов потратили от 30 до 70 тыс. долларов, 33% - до 30 тыс. долларов, 12% - от 70 до 150 тыс. долларов, а 7% потратили более 150 тыс. долларов.
Почему украинцы отказываются от кредитов на жилье
Возможность взять кредит на недвижимость в будущем рассматривают только 8% опрошенных, в то время как 36% отвергают эту опцию.
Среди тех, кто уже приобрел жилье, 17,6% воспользовались кредитными программами. Чаще украинцы покупали квартиры (49%) и дома (46,6%). Главные причины выбора кредитования включают в себя нехватку собственных средств для полной оплаты (65%) и возможность постепенных выплат без финансовой нагрузки на семью (39,1%). В то же время, 13% избрали льготный кредит по программе "єОселя".
Важными преимуществами кредитования опрошенные назвали возможность получить жилье без накопления полной суммы, постепенных выплат и выгодных процентных ставок. Однако среди препятствий – нежелание платить проценты по кредиту (36%), опасения финансовых рисков (35%), а также недоверие к кредитным программам (23%).
Большинство украинцев (75,6%) считают, что кредитная ставка должна быть до 5% годовых, еще 17,5% готовы принять ставку в пределах 6-8%.
Относительно программы "єОселя", 41% респондентов хорошо осведомлены о ее условиях, еще 39% имеют только общее представление, а 12% планируют воспользоваться этой программой для покупки жилья, а 4% - вообще не слышали об этой программе.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что рынок новостроек в Киеве сталкивается с серьезными вызовами, которые начались с пандемии COVID-19 и обострились из-за полномасштабной войны. Эти обстоятельства существенно усложнили строительным компаниям исполнение своих обязательств перед инвесторами. Из-за нестабильности ситуации количество новых проектов на рынке заметно снизилось, поскольку многие застройщики не смогли выдержать финансового давления и вынуждены были приостановить свою деятельность.
Также мы писали о том, что осенью 2024 года в Киеве отмечается рост цен на аренду квартир, что обусловлено повышенным спросом на жилье. Приток студентов и переселенцев в начале учебного года способствует увеличению интереса к аренде, особенно в районах возле университетов и станций метро. Самыми популярными остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры благодаря их доступности и удобному расположению. В то же время растет интерес к жилью в спальных районах, таких как Троещина, Виноградарь и Дарница.
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