Чому в Україні зростає курс долара: пояснення експерта

Він зазначив, що зростання курсу долара насамперед спостерігається у небанківських пунктах обміну валют, де його вартість коливалася в діапазоні 37,70/38,00.

"Одним з чинників традиційно є очікування: перед наближенням осені, як правило, підвищується попит на валюту. Тому, не чекаючи вересня, ці настрої вже конвертуються у додатковий попит на готівковому ринку та впливають на курс", - пояснив Крохмаль.

Він уточнив, що додатковим фактором є також і анонсовані Нацбанком України поступові кроки щодо лібералізації обмежень на валютному ринку.

"Учасники ринку сприймають їх як ще одну причину для можливого послаблення гривні", - додав експерт.

Зростання долара

Нагадаємо, курс долара в Україні останні кілька днів продовжує активне зростання. Станом на ранок 16 серпня середній курс долара по Україні зріс на 10 копійок до 37,80 гривень.

При цьому фінансові аналітики очікують на курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,26 грн/долар.