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Долар продовжив активне зростання: обмінники оновили курси валют

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Україна, Середа 16 серпня 2023 11:51
Долар продовжив активне зростання: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України активно зростає цього тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 серпня середній курс долара Україною зріс на 10 копійок до 37,80 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,66 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,30 гривні, євро по 40,95 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року – 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 16 серпня становить 39,9658 гривні за євро (-0,0402 гривні).

Долар продовжив активне зростання: обмінники оновили курси валют

Прогнози курсу

Як повідомляло РБК-Україна, курсові очікування в Україні почали погіршуватися .

Фінансові аналітики прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,26 грн/долар. Раніше вони чекали на курс 39,54 грн/долар.

Курсові очікування громадян погіршуються другий місяць поспіль. Населення в липні чекало на курс 39,75 грн/долар (у червні - 39,66 грн/долар).

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