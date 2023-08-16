Долар продовжив активне зростання: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України активно зростає цього тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 серпня середній курс долара Україною зріс на 10 копійок до 37,80 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,66 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,30 гривні, євро по 40,95 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року – 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 16 серпня становить 39,9658 гривні за євро (-0,0402 гривні).

Прогнози курсу

Як повідомляло РБК-Україна, курсові очікування в Україні почали погіршуватися .

Фінансові аналітики прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,26 грн/долар. Раніше вони чекали на курс 39,54 грн/долар.

Курсові очікування громадян погіршуються другий місяць поспіль. Населення в липні чекало на курс 39,75 грн/долар (у червні - 39,66 грн/долар).