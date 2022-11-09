Чому Україні важлива підтримка Азії: пояснення Кулеби
Азія має унікальне стратегічне значення для України. Співпраця з азійськими країнами посилить нашу державу політично, дипломатично та економічно, а також є одним із ключових елементів нашої "наступальної" зовнішньої політики.
Про це в колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Азія - це безпрецедентні можливості для України, і наші дипломати роблять все, щоб реалізувати їх на всі 100%, забезпечити максимальні переваги для нашої країни, будуючи взаємовигідне партнерство з азійськими державами", - зазначив Кулеба.
За його словами, розвиток співпраці з АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії), зокрема економічної та торговельної, є одним з пріоритетів Азійської стратегії України.
"АСЕАН - це неймовірний людський потенціал (660 млн осіб), старовинні та вражаючі культури з тисячолітнім спадком. Сукупний ВВП країн АСЕАН становить 3,2 трлн доларів США, це п’ята найбільша економіка у світі із середньорічним темпом зростання в 4,5%", - звернув увагу Кулеба.
Міністр підкреслив, Південно-Східна Азія є стратегічно важливим регіоном, який стрімко розвивається та дуже швидко збільшує свою вагу на міжнародній арені.
"Україна як суб’єктна та сильна держава посилює партнерство з країнами АСЕАН, збільшує політичну та дипломатичну присутність в регіоні. Держави Південно-Східної Азії мають значний потенціал та перспективи. Розвиток співпраці з ними - один з ключових елементів нашої “наступальної” зовнішньої політики", - пояснює Кулеба.
Він також заявив, що роботу на азійському напрямку вже найближчим часом принесе Україні значні переваги та посилить нашу державу - політично, дипломатично та економічно.
"Але українські дипломати вже змінюють позицію наших партнерів в Південно-Східній Азії, щоб забезпечити тотальну ізоляцію держави-агресора, розширити географію наших союзників, які принципово допомагатимуть Україні - і словом, і ділом", - зазначив Кулеба.
Своєю чергою він звернув увагу, що Камбоджа з самого початку повномасштабної війни Росії проти України зайняла чітку позицію на підтримку нашої держави.
"Прихильність або хоча б нейтралітет країн Глобального Півдня - це остання надія Путіна. Саме до них звертався російський диктатор із абсолютно цинічними та брехливими меседжами про "антиколоніалізм" та "нові центри сили". А ми продовжуємо наступати на дипломатичному фронті. Українська дипломатія позбавить Росію останніх козирів на міжнародній арені та можливостей продовжувати агресивну війну проти України", - підкреслив Кулеба.
Також глава МЗС нагадав, що експорт українських зернових в країни Південно-Східної Азії становить 1 мільярд доларів.
"Тому держави АСЕАН зацікавленні у безперебійній роботі зернового коридору, в перспективі - у відновленні повноцінного постачання, що є неможливим без деокупації тимчасово окупованих територій та перемоги України", - підсумував міністр.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що глава МЗС Дмитро Кулеба прибув до Камбоджі, це перший в історії візит українського міністра до цієї країни.
Раніше ми писали, що Україна приєдналась до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.
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