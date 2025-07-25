Чому в Україні подорожчав бензин та що буде з цінами: прогноз до кінця року

"Зростання цін на пальне було пов'язано з декількома, з двома по суті, основними причинами", - повідомив Ніколайчук.

Перша причина - це короткострокове зростання цін на нафту, як було пов'язано із загостренням ситуації на Близькому Сході. "Але ця ситуація досить швидко нормалізувалася", - сказав він.

За його словами, другий фактор, який вплинув на підвищення цін на пальне, полягав у послабленні гривні відносно євро або в зростанні курсу євро. Враховуючи те, що акцизи для пального встановлюються саме в євро, це мало безпосередній вплив і перенесення на ціни на пальне.

"Надалі до кінця року ми не очікуємо суттєвої динаміки. В принципі, суттєвих змін в цінах на пальне не передбачається. За результатами року ми очікуємо, що зростання цін на пальне буде менше ніж 10%", - сказав Ніколайчук.

У середньострокові прогнози НБУ закладено боковий тренд цін на нафту. "Відповідно, значного внеску в інфляцію також не очікується. Як результат цього, значних змін в цінах на пальне ми не передбачаємо. І внесок в інфляцію також не буде визначальним", - додав він.