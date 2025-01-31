Чому в Україні досі не запустили новий етап програми "єВідновлення" за ремонти: подробиці

У цьому році може запрацювати етап програми "єВідновлення", який стосується виплат громадянам, які відремонтували пошкоджене війною житло за власний кошт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонально розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк в ефірі у програмі NewsМейкер.

До вирішення проблеми можуть долучити міжнародних партнерів - підписання нових угод про фінансування програми компенсацій очікують у 2025 році. Серед можливих варіантів - фінансова допомога Світового банку, а також Банку розвитку Ради Європи.

Вона зазначила, що грошові виплати тим громадянам, чиє житло постраждало внаслідок російської збройної агресії - один з етапів програми "єВідновлення", який планувалося запустити ще у 2023 році, але який і досі не вдалося реалізувати. Причина - нестача коштів.

"Станом на зараз цей етап програми, на жаль, не запрацював. Ми надзвичайно вдячні всім тим людям, в кого була можливість за власний кошт відремонтувати свої домівки, але в нас станом на сьогодні ще величезна кількість людей, які не мають такої можливості. В них стоять зруйновані домівки і вони ще не приступили, скажімо так, до такого ремонту. І будемо говорити відверто - Уряд на сьогодні немає достатньо грошей для того, щоб у стовідсотковому обсязі профінансувати таку програму", - констатувала нардепка.

При цьому Шуляк зазначила, що надії за запуск етапу "єВідновлення", який стосується виплат громадянам, що відремонтували житло за власний кошт, є у поточному році, оскільки до фінансування програми продовжують долучатися міжнародні партнери.

Так, Світовий Банк ще у 2023 році надав для виплат додаткові 200 млн доларів і тоді йшлося про компенсації за пошкоджене житло. У минулому році до фінансування долучився і Банк розвитку Ради Європи, який підписав угоду про це у червні і виплати стосувались етапу компенсацій за знищене житло. Йшлося про суму у 100 млрд євро, що дало змогу профінансувати виплати на загальну суму у 4,3 млрд гривень, повідомила Шуляк.

"Відтак, ці фінансові установи високо оцінили ефективність програми і її прозорі механізми, тож наразі йдуть перемовини щодо продовження допомоги у її фінансування. Так, Банк розвитку Ради Європи також підтвердив свою спроможність і своє бажання підписати додаткові документи, щоб долучитись до фінансування програми "єВідновлення" і 2025 році", - підкреслила Шуляк.

Вона також зазначила, що кошти на програму можна буде залучити від передачі Україні прибутків від заморожених активів росіян за кордоном.

"Наразі тривають перемовини щодо передачі цих коштів. Сподіваюся, що у 2025 році ми їх отримаємо. Половина з них може піти на оборонні потреби, інша половина - на відновлення України. А оскільки програма єВідновлення - невідʼємна частина відбудови України, цілком логічно, що частину цих коштів можна буде виділили під потреби програми", - наголосила Шуляк.

Парламентарка також додала, що вивчаються можливості залучати до виплат кошти, які Україна отримуватиме в рамках реалізації програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року.