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Чому Україна почала частіше збивати літаки: думка експертів

Київ, Понеділок 19 лютого 2024 20:45
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Чому Україна почала частіше збивати літаки: думка експертів Фото: експерти пояснили, чому Україна почала частіше збивати літаки (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко, Олексій Гетьман

Українські військові з суботи, 17 лютого, збили шість літаків російської тактичної авіації. Це може бути пов'язано з тим, що ворожі пілоти "знахабніли".

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли військовий експерт Олексій Гетьман та Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Сказати важко з чим це (різке зростання кількості збитих літаків, - ред.) пов'язано. Причин може бути кілька. Наприклад, їхні літаки знахабніли і перестали боятися залітати в зону, де можуть працювати наші зенітно-ракетні комплекси. ЗРК постійно переміщаються, вони не знають, де вони знаходяться. Хоча всім нам хотілося б, щоб по них відпрацювали F-16", - зазначив Гетьман.

За його словами, росіяни усвідомили, що тактика ударів керованими авіаційними бомбами ефективніша за наземні атаки з танковими групами. Тому на тлі відчутних втрат можуть бути ухвалені нові рішення.

Водночас, Коваленко припустив, що російська активність у повітрі може знизитися.

"Вони можуть трохи знизити активність своєї тактичної авіації, але все одно повернуться до польотів. Тому що для них життєво важливо використовувати КАБи на лінії бойового зіткнення, це саме те, що допомагає розкривати наші оборонні рубежі. Якщо вони не використовуватимуть їх, вони не матимуть жодної переваги", - уточнив він.

Знищення літаків РФ

Нагадаємо, кількість знищеної російської авіації останніми днями різко збільшилася.

Наші захисники знищили чотири фронтові бомбардувальники Су-34 і два багатоцільові винищувачі Су-35.

Більш детально про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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