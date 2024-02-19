Почему Украина начала чаще сбивать самолеты: мнение экспертов

Украинские военные с субботы, 17 февраля, сбили шесть самолетов российской тактической авиации. Это может быть связано с тем, что вражеские пилоты "обнаглели".

Об этом в комментарии РБК-Украин а рассказали военный эксперт Алексей Гетьман и Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сказать трудно с чем это (резкий рост количества сбитых самолетов, - ред.) связано. Причин может быть несколько. Например, их самолеты обнаглели и перестали бояться залетать в зону, где могут работать наши зенитно-ракетные комплексы. ЗРК постоянно перемещаются, они не знают, где они находятся. Хотя всем нам хотелось бы, чтобы по ним отработали F-16", - отметил Гетьман.

По его словам, россияне осознали, что тактика ударов управляемыми авиационными бомбами эффективнее наземных атак с танковыми группами. Поэтому на фоне болезненных потерь могут быть приняты новые решения.

В то же время Коваленко допустил, что российская активность в воздухе может снизиться.

"Они могут немного снизить активность своей тактической авиации, но все равно вернутся к полетам. Потому что для них жизненно важно использовать КАБы на линии боевого столкновения, это именно то, что помогает вскрывать наши оборонные рубежи. Если они не будут их использовать, они не будут иметь никакого преимущества", - уточнил он.

Уничтожение самолетов РФ

Напомним, количество уничтоженной российской авиации в последние дни резко увеличилось.

Наши защитники уничтожили четыре фронтовых бомбардировщика Су-34 и два многоцелевых истребителя Су-35.

Более детально об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.