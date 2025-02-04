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Чому Україна хоче участі Європи в переговорах із Росією: думка політолога

Київ, Вівторок 04 лютого 2025 20:58
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Чому Україна хоче участі Європи в переговорах із Росією: думка політолога Фото: голова дипломатії ЄС Кая Каллас та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Володимир Фесенко

Україна хоче участі в переговорах з Росією Європи з кількох причин. Одна з них, імовірно, можливість посилити українську позицію.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"За всієї поваги до Трампа і його зусиль, але він може піти на поступки, які будуть не зовсім прийнятними для нас. Поки що конкретики немає, але я думаю, що в українських переговірників немає впевненості в принциповості його позицій. Тому Україні потрібно посилювати свою позицію, і Європа для нас - найкращий партнер", - зазначив Фесенко.

Ще однією причиною, на його думку, може бути те, що європейські країни можуть посісти роль миротворців і гарантів безпеки в Україні. Але поки що Росія навіть виступає проти участі української влади в переговорах під приводом "нелегітимності".

Також політолог звернув увагу, що поки в Європі не можуть визначитися, хто представлятиме її на переговорах.

"Найімовірніший сценарій - це має бути Євросоюз. Наприклад, в особі головного дипломата Каї Каллас. Однак претендують поляки, які зараз головують у ЄС, а також говорять про контактну групу, куди можуть увійти не тільки країни Євросоюзу, а й Велика Британія. Ідея є, вона відповідає нашим інтересам, але, на жаль, є й перешкоди на її шляху", - додав Фесенко.

Зеленський не впевнений в участі Європи в переговорах

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що поки незрозуміло, чи братиме Європа участь у переговорах про припинення війни з Росією.

Водночас він наголосив, що Європа заслуговує бути не тільки стороннім спостерігачем під час переговорів із Росією.

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