Чому Україна хоче участі Європи в переговорах із Росією: думка політолога

"За всієї поваги до Трампа і його зусиль, але він може піти на поступки, які будуть не зовсім прийнятними для нас. Поки що конкретики немає, але я думаю, що в українських переговірників немає впевненості в принциповості його позицій. Тому Україні потрібно посилювати свою позицію, і Європа для нас - найкращий партнер", - зазначив Фесенко.

Ще однією причиною, на його думку, може бути те, що європейські країни можуть посісти роль миротворців і гарантів безпеки в Україні. Але поки що Росія навіть виступає проти участі української влади в переговорах під приводом "нелегітимності".

Також політолог звернув увагу, що поки в Європі не можуть визначитися, хто представлятиме її на переговорах.

"Найімовірніший сценарій - це має бути Євросоюз. Наприклад, в особі головного дипломата Каї Каллас. Однак претендують поляки, які зараз головують у ЄС, а також говорять про контактну групу, куди можуть увійти не тільки країни Євросоюзу, а й Велика Британія. Ідея є, вона відповідає нашим інтересам, але, на жаль, є й перешкоди на її шляху", - додав Фесенко.