Почему Украина хочет участия Европы в переговорах с Россией: мнение политолога

"При всем уважении к Трампу и его усилиям, но он может пойти на уступки, которые будут не совсем приемлемыми для нас. Пока конкретики нет, но я думаю, что у украинских переговорщиков нет уверенности в принципиальности его позиций. Поэтому Украине нужно усиливать свою позицию, и Европа для нас - лучший партнер", - отметил Фесенко.

Еще одной причиной, по его мнению, может быть то, что европейские страны могут занять роль миротворцев и гарантов безопасности в Украине. Но пока что Россия даже выступает против участия украинских властей в переговорах под предлогом "нелегитимности".

Также политолог обратил внимание, что пока в Европе не могут определиться, кто будет представлять ее на переговорах.

"Наиболее вероятный сценарий - это должен быть Евросоюз. Например, в лице главного дипломата Каи Каллас. Однако претендуют поляки, которые сейчас председательствуют в ЕС, а также говорят о контактной группе, куда могут войти не только страны Евросоюза, но и Великобритания. Идея есть, она отвечает нашим интересам, но, к сожалению, есть и препятствия на ее пути", - добавил Фесенко.