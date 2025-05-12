Чому Трамп змінив ставлення до України після Ватикану? Пояснення Єрмака

Різка зміна тональності Білого дому щодо України сталася після короткої зустрічі в Ватикані президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, така коротка зустріч може дуже багато чого змінити. Він пояснив, що спочатку зустріч була запланована після меси. І якби плани реалізувалися так, як спочатку передбачалося, то "це була б інша зустріч", і, можливо, вона б не відбулася так, як вона відбулася.
Він також підкреслив, що зміни у відносинах між Україною та США стали можливими тільки після того, як "президенти зможуть поспілкуватися тет-а-тет".
"Я не чув цієї розмови. Я знаю тільки те, що мені розповів потім президент. Це була зустріч, про яку вони домовилися, що вона здебільшого залишиться між ними", - додав Єрмак.
Глава ОП вважає, що під час цієї зустрічі президенти "відчули один одного, відчули чесність намірів". За його словами, для президента України було важливо відчути щире бажання Трампа закінчити війну, а для президента США - зрозуміти "щирість нашого президента в його боротьбі, у боротьбі України, у бажанні закінчити цю війну справедливим миром".
Нагадаємо, 26 квітня президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели коротку зустріч у Ватикані, де вони обидва приїхали для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Зустріч тривала лише 15 хвилин і відбулася у базиліці Святого Петра перед похороном понтифіка. Обидва лідери оцінили її як продуктивну.
Це була перша зустріч Зеленського з Трампом після словесної перепалки, яка сталася в Білому домі 28 лютого.
За словами Зеленського, вони з Трампом обговорювали підписання угоди про надра, санкційні пакети проти РФ та системи ППО.
Більше про те, як змінилася стратегія США після зустрічі президентів у Ватикані - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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