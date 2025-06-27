Чому Трамп поки не погоджується на жорсткі санкції проти РФ: думка Мерца

Канцлер нагадав, що війни, як правило, закінчуються військовою поразкою або економічним виснаженням. Наразі не можна говорити про військову поразку однієї зі сторін, що воюють, а з економічної точки зору і Росія, і Україна можуть протриматися ще довго.

"У підсумку залишається тільки один варіант: чи можна змусити Путіна сісти за стіл переговорів за допомогою посилення санкцій?" - підкреслив Мерц.

У відповідь журналіст запитав у канцлера, чому тоді Трамп відмовляється вводити проти Росії більш жорсткі санкції.

"Санкції завдають шкоди і його економіці. Але Сенат США зараз інтенсивно обговорює введення санкцій, останнє слово щодо яких буде за президентом", - відповів Мерц.

Він уточнив, що робить усе, щоб Євросоюз і США узгодили введення більш жорстких санкцій проти країни-агресора.