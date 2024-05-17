Чому світло вимикають в "світло-сірих" зонах графіку: відповідь Yasno

"У графіках є три зони: темно-сіра, електроенергії точно немає, коли діють графіки. Світло-сіра, коли постачання є тільки тоді, коли обсягів вистачає. Біла - коли світло гарантовано є. Щоб утриматися у вчорашніх лімітах, колегам потрібно було відключати й у світло-сірих зонах графіку також", - сказав Коваленко.

Коваленко підтвердив, що може видаватися несправедливим, що світла немає сім годин, потім півтори-дві години є, а потім знову немає.

"Проте прошу поставитися із розумінням до ситуації. Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації", - сказав він.

Гендиректор Yasno також повідомив, що сьогодні компанія встановила новий "антирекорд"

"Ми використовуємо максимальну можливість імпорту, 1,7 ГВт-год. Це означає, що наших з вами зусиль по економі наразі мало", - пояснив він.

Відключення світла в Україні

Через російські удари по енергетичних об'єктах в Україні нині спостерігається значна нестача енергетики. Значно погіршилась ситуація через похолодання та збільшене використання енергії у зв'язку з використанням обігрівальних приладів.

За даними “Укренерго” відключення в Україні можуть протриматись до осені, проте застосовуватимуть їх не щодня.

Вчора ми повідомляли, що сьогодні графіки відключення світла будуть застосовані по всій території України. Детальніше про причину можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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