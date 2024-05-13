Чому світло відключають лише бізнесу, а не громадянам: відповідь Міненерго

"Промислові категорії споживачів мають найбільше навантаження на енергосистему, тому, власне, графіки погодинних відключень електричної енергії застосовуються саме до такої категорії споживачів", - заявив чиновник.

Також він додав, що метою застосування графіків є балансування системи в окремих регіонах, тож Міненерго закликає промисловість економити та застосовувати споживання і такі режими роботи, щойно це критично необхідно, обмежувати навісну рекламу або інше освітлення, яке не є критично необхідним.

"При цьому хочу зазначити, що такі обмеження не стосуються об'єктів критичної інфраструктури, які працюють в інших режимах", - сказав він.

Також Колісник повідомив, що урядовці закликають і звичайних громадян до економії, а також дали пораду, що побутові прилади слід застосовувати і переносити їх на використання в нічний час.