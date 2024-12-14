Чому сьогодні так дорого пофарбувати машину: шукаємо відповідь

Є в практиці пересічного автомобіліста кілька видів ремонту, які спроможні засмутити навіть врівноважену і забезпечену людину. Фарбування кузова – у тому числі, і справа не тільки в ціні.
Про всі нюанси фарбування автомобіля після ремонту кузова читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і "УкрАвто".
Коли ми говоримо про фарбування автомобіля, слід розуміти, що насправді йдеться про кілька окремих видів робіт, які вимагають тривалих і кваліфікованих операцій. І порушення технологій яких відбивається на фінальному результаті. (До речі, саме тому слід обирати майстерню не стільки за ціною, скільки за якістю робіт.) А ще майте на увазі, що неякісна робота може датись взнаки не відразу, а за кілька місяців, коли заявляти рекламацію буде запізно.
Перш ніж власник побачить своє авто у свіжій фарбі, воно проходить кілька непростих етапів у цеху відновлювального ремонту.
В цілому типовий перелік операцій з фарбування автомобіля такий:
Цінник фарбування авто складається за двома підходами: по окремим деталям – коли йдеться про частковий ремонт і всього авто – коли ремонт був глобальним. В наш час більшість замовлень у майстернях стосуються саме часткового ремонту кузова.
Коли ви спитаєте про ціну фарбування машини, в українській малярній майстерні вам назвуть прайс на повний комплекс робіт, тобто разом з вартістю матеріалів. І це вигідно для клієнта, адже він отримує свого роду гарантією якості роботи: коли вже маляр сам підбирав і купував матеріали, то у випадку незадовільного результату їх не можна буде об’явити причиною невдачі.
Ціни на малярні роботи в автосервісі в нашій країні дуже залежать від регіону, де розташована майстерня. Наприклад, якісно пофарбувати одну деталь стане приблизно в таку суму:
Коли вам спаде на думку торгуватись з маляром, спершу продумайте, за рахунок чого він може поступитись вам. Добре, якщо це буде за рахунок його заробітку (але це навряд чи), і гірше, коли він зекономить на матеріалах або на підготовці поверхні. І якщо, скажімо, вас не дуже засмутять смужки від шліфувальної шкурки, що проглядатимуть з-під фарби, то відшаровування самої фарби за місяць-два після отримання машини вам точно не потрібні. Одне слово, майте на увазі, що низька ціна фарбування, як і висока, завжди буде чимось обґрунтована, і справа власника авто – зрозуміти, за що він готовий доплатити і чим готовий пожертвувати.
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