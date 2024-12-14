Почему сегодня так дорого покрасить машину: ищем ответ

Когда мы говорим о покраске автомобиля, следует понимать, что на самом деле речь идет о нескольких отдельных видах работ, которые требуют длительных и квалифицированных операций. И нарушение технологий которых отражается на финальном результате. (Кстати, именно поэтому следует выбирать мастерскую не столько по цене, сколько по качеству работ.) А еще имейте в виду, что некачественная работа может сказаться не сразу, а через несколько месяцев, когда заявлять рекламацию будет поздно.

Как красят автомобили

Прежде чем владелец увидит свое авто в свежей краске, оно проходит несколько непростых этапов в цехе восстановительного ремонта.

В целом типичный перечень операций по покраске автомобиля таков:

Мастер-колорист подбирает краску (цвет). Это очень непростая процедура - и сама по себе, и из-за того, что требует недешевого оборудования. Обычно маляр едет с образцом оригинальной краски (берет деталь кузова) к профессиональному колористу, и заказывает ему определенную порцию. Владелец машины об этом может не знать, он видит только, попал маляр в цвет или нет;

Маляр (или его помощники) готовит поверхность. Шпаклевать часто надо даже новую кузовную деталь, не говоря уже о бывших в употреблении и поврежденных. Здесь тоже важен подбор материалов - грунты и шпаклевка разных лакокрасочных систем могут вступить в конфликт между собой и с краской - "подорвать" верхние слои ЛКП, усохнуть, просесть, потрескаться;

Собственно окрашивание. Нанесение лакокрасочного покрытия тоже многоэтапное - грунт, базовая краска, лак - все это укладывается иногда не в один слой, при том это должно быть сделано правильно, без подтеков, так называемых "шагрень" и "непрокрасов". Идеальная покраска должна выполняться в специальной камере, изолированной от внешней атмосферы, и все ради того, чтобы на кузов не попало ни одной пылинки. В реальности опытные маляры часто работают без покрасочной камеры, обходясь особо чистым боксом. Дефекты от попадания на мокрую краску посторонних частиц потом исправляют полировкой;

Полировка. До идеального вида окрашенную и полакированную машину доводят полировкой. Это может делать как маляр, так и его помощник. Таким образом убирают потеки краски и лака, "шагрень" и вкрапления в поверхность пылинок и мелких букашек.

Как составляют цену покраски

Ценник покраски авто составляется по двум подходам: по отдельным деталям - когда речь идет о частичном ремонте и всего авто - когда ремонт был глобальным. В наше время большинство заказов в мастерских касаются именно частичного ремонта кузова.

Когда вы спросите о цене покраски машины, в украинской малярной мастерской вам назовут прайс на полный комплекс работ, то есть вместе со стоимостью материалов. И это выгодно для клиента, ведь он получает своего рода гарантией качества работы: раз уж маляр сам подбирал и покупал материалы, то в случае неудовлетворительного результата их нельзя будет объявить причиной неудачи.

Сколько стоит покраска машины

Цены на малярные работы в автосервисе в нашей стране очень зависят от региона, где расположена мастерская. Например, качественно покрасить одну деталь станет примерно в такую сумму:

Деталь, краска с эффектом металлик или без - 140-160 долларов в Киеве и 70-80 долларов в провинции;

Деталь, краска 3- компонентная - 180 долларов в столице и 100 долларов в глубинке;

Машина полностью снаружи - от 1000 долларов в Киеве и 800-1200 долларов в глубинке;

Машина полностью с прорезями дверей и капотов - от 1200 долларов в Киеве и 1000-1200 долларов в регионах;

Если кратко

Когда вам придет в голову торговаться с маляром, сначала продумайте, за счет чего он может уступить вам. Хорошо, если это будет за счет его заработка (но это вряд ли), и хуже, когда он сэкономит на материалах или на подготовке поверхности. И если, скажем, вас не очень расстроят полоски от шлифовальной шкурки, которые будут просматриваться из-под краски, то отслаивание самой краски через месяц-два после получения машины вам точно не нужны. Словом, имейте в виду, что низкая цена покраски, как и высокая, всегда будет чем-то обоснована, и дело владельца авто - понять, за что он готов доплатить и чем готов пожертвовать.