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Чому Сковорода кращий за всіх коучів: вічна філософія проти миттєвої мотивації

Понеділок 30 червня 2025 19:30
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Чому Сковорода кращий за всіх коучів: вічна філософія проти миттєвої мотивації Чому філософія Сковороди має таке велике значення у сучасному житті (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мотиваційні книги заповнюють полиці книгарень і обіцяють рецепти щастя, успіху та продуктивності. Але чи варто шукати відповіді у трендових виданнях, коли поруч - філософія, перевірена століттями?

Чому українській філософ та поет Григорій Сковорода найкращий порадник для сучасної людини, розповідає РБК-Україна.

"Український Сократ"

Григорій Сковорода був видатним українським філософом-містиком, богословом, поетом, педагогом. Він мав значний влив на сучасників - не тільки своїми творами, а й філософією та способом життя. Саме за це його називали "українським Сократом".

Головним сенсом людського існування він вважав самопізнання. Жив самітником і писав філософські діалоги, трактати, в яких біблійна проблематика перепліталася з ідеями платонізму та стоїцизму.

Сковорода не вчив, як досягти успіху, а як знайти себе

На відміну від сучасних авторів, які формулюють "5 кроків до мільйона" чи "10 правил ефективності", Сковорода ставив головне запитання: "Чи живеш ти у злагоді з власною природою?".

Його вчення про "сродну працю" - не просто заклик знайти хобі, а радикальна ідея: справжнє щастя можливе лише тоді, коли твоя робота не суперечить твоїй душі.

Мотивація швидко минає. Філософія формує стрижень

Книги коучів часто дають короткотривалу ейфорію. Сковорода ж закликає до глибшого - стати незалежним від зовнішнього. Він не обіцяв, що буде легко, але переконував: щасливий той, хто вільний від марнот і живе по совісті. Його життєвий приклад - доказ того, що можливо відмовитись від слави, кар’єри та статків - і при цьому бути щасливим.

Ідеї, які перегукуються з сучасною психологією

Сковорода говорив про важливість пізнання себе, прийняття власної природи та уникання зайвого. Це майже дзеркалить сучасні підходи позитивної психології та mindfulness. Але при цьому його думки сформульовані просто, образно й щиро - без бізнес-термінів і коучингового жаргону.

Він - наш, український, і його мудрість універсальна

Сковорода не орієнтувався на тренди, але саме тому став вічним. У часи турбулентності, війни, втрат і переосмислень, його думка "світ ловив мене, та не спіймав" звучить як маніфест духовної свободи.

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Для написання цього матеріалу були використано такі джерела: Національний музей Григорія Сковороди, Український інститут, Філософський енциклопедичний словник.

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