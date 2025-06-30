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Почему Сковорода лучше всех коучей: вечная философия против сиюминутной мотивации

Понедельник 30 июня 2025 19:30
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Почему Сковорода лучше всех коучей: вечная философия против сиюминутной мотивации Почему философия Сковороды имеет такое большое значение в современной жизни (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Мотивационные книги заполняют полки книжных магазинов и обещают рецепты счастья, успеха и продуктивности. Но стоит ли искать ответы в трендовых изданиях, когда рядом - философия, проверенная веками?

Почему украинский философ и поэт Григорий Сковорода лучший советчик для современного человека, рассказывает РБК-Украина.

"Украинский Сократ"

Григорий Сковорода был выдающимся украинским философом-мистиком, богословом, поэтом, педагогом. Он имел значительное влияние на современников - не только своими произведениями, но и философией и образом жизни. Именно за это его называли "украинским Сократом".

Главным смыслом человеческого существования он считал самопознание. Жил отшельником и писал философские диалоги, трактаты, в которых библейская проблематика переплеталась с идеями платонизма и стоицизма.

Сковорода не учил, как достичь успеха, а как найти себя

В отличие от современных авторов, которые формулируют "5 шагов к миллиону" или "10 правил эффективности", Сковорода ставил главный вопрос: "Живешь ли ты в согласии с собственной природой?".

Его учение о "сродном труде" - не просто призыв найти хобби, а радикальная идея: настоящее счастье возможно только тогда, когда твоя работа не противоречит твоей душе.

Мотивация быстро проходит. Философия формирует стержень

Книги коучей часто дают кратковременную эйфорию. Сковорода же призывает к более глубокому - стать независимым от внешнего. Он не обещал, что будет легко, но убеждал: счастлив тот, кто свободен от суеты и живет по совести. Его жизненный пример - доказательство того, что возможно отказаться от славы, карьеры и состояния - и при этом быть счастливым.

Идеи, которые перекликаются с современной психологией

Сковорода говорил о важности познания себя, принятия собственной природы и избегания лишнего. Это почти зеркалит современные подходы позитивной психологии и mindfulness. Но при этом его мысли сформулированы просто, образно и искренне - без бизнес-терминов и коучингового жаргона.

Он - наш, украинский, и его мудрость универсальна

Сковорода не ориентировался на тренды, но именно поэтому стал вечным. Во времена турбулентности, войны, потерь и переосмыслений, его мысль "мир ловил меня, но не поймал" звучит как манифест духовной свободы.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Национальный музей Григория Сковороды, Украинский институт, Философский энциклопедический словарь.

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