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Почему школьные автобусы в США - без ремней безопасности: причина удивит

Суббота 21 июня 2025 12:42
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Почему школьные автобусы в США - без ремней безопасности: причина удивит Почему в США школьные автобусы не имеют ремней безопасности (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

В США дети ежедневно ездят в школьных автобусах без ремней безопасности - и это не нарушение, а часть инженерного замысла. Там автобусы проектируют совсем не так, как в Украине.

Почему это считается безопасным и что не так с нашими школьными маршрутками, в комментарии РБК-Украина объяснил автомобильный эксперт, представитель компании "Авто-Регион" Никита Гайдамаха.

Что такое "защитная капсула" в американских школьных автобусах

В США школьные автобусы имеют уникальную концепцию пассивной безопасности, которая называется "compartmentalization" или же - "защитная капсула". Это инженерное решение, которое позволяет обеспечить защиту пассажиров без использования ремней безопасности (особенно в старших моделях автобусов).

"Модель "защитной капсулы" в США - результат целостного подхода: специально спроектированный автобус, медленная скорость, жесткие дорожные правила и регулярное техническое обслуживание", - подчеркивает эксперт.

Как это работает:

  • высокие мягкие сиденья расположены плотно, чтобы при резком торможении пассажиры упирались в мягкую поверхность, а не в твердые предметы

  • кузов прочный и жесткий, способный с минимальными деформациями выдержать опрокидывание или столкновение

  • пол приподнят для дополнительной защиты при боковых ударах.

"Благодаря оптимальному весу, ширине и низкой скорости движения (часто на отдельных полосах), риск аварий минимизирован. Поэтому в США ремни безопасности в школьных автобусах не являются обязательными, кроме новых моделей или в отдельных штатах", - объясняет Гайдамаха.

Почему школьные автобусы в США - без ремней безопасности: причина удивитАмериканские школьные автобусы (скриншот)

Почему в Украине все наоборот?

Украинские школьные автобусы не имеют концепции "защитной капсулы" и значительно уступают по безопасности. Большинство - это переоборудованные микроавтобусы или обычные автобусы без специальной конструкции кузова или поднятого пола.

"Формально ремни безопасности у нас предусмотрены стандартами: согласно пункту 4.13.7 ДСТУ 7013:2009, все пассажирские сиденья должны быть оборудованы поясными ремнями безопасности в соответствии с требованиями ДСТУ UN/ECE R 16-04 и местами для их крепления", - отмечает эксперт.

Кроме того, по Правилам дорожного движения Украины (п. 2.3 "в" и п. 5.1 "б"), как водители, так и пассажиры обязаны пользоваться ремнями безопасности, если транспорт оборудован ими.

Однако на практике, говорит специалист, эти нормы часто игнорируются, а контроля за их соблюдением почти нет.

Кроме того, в Украине водители других авто не обязаны останавливаться во время высадки детей, что повышает риски.

"К сожалению, последние резонансные аварии со школьными автобусами еще раз доказывают: современная модель школьного транспорта в Украине нуждается в глубокой трансформации. Мы имеем дело с комплексной проблемой - плохое качество дорожного покрытия, особенно в регионах, сочетается с технически устаревшими автобусами, которые не оборудованы системами активной безопасности", - подчеркивает Никита.

Як оштрафують батьків, якщо діти їдуть у транспорті без супроводу: пояснення юристаШкольный автобус в Украине (фото: GettyImages)

Что надо срочно изменить?

В большинстве автобусов отсутствуют элементарные технологии - например, автоматическое экстренное торможение, удержание полосы движения, система предотвращения столкновений или защиты от опрокидывания. В таких условиях даже незначительная ошибка на дороге может стоить жизни.

Поэтому каждая новая авария - это, подчеркивает специалист, не только человеческая трагедия, но и "сигнал для государства: недостаточно просто заменить старые автобусы на новые, нужно уже сейчас внедрять современные стандарты безопасности, адаптированные к украинским реалиям".

"В Украине же мы все еще в стадии перехода от "автобуса для всех" к действительно безопасному школьному транспорту. В наших условиях ремни безопасности должны быть обязательными и действительно использоваться, ведь другие компоненты пассивной защиты пока отсутствуют", - комментирует он.

"Но на перспективу если удастся наладить производство современных автобусов, Украине стоит подумать и о собственной версии "защитной капсулы", адаптированной под наши вызовы и инфраструктуру", - резюмирует автоэксперт.

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