Вітрина китайського "економічного дива"

Як пише Reuters, для Шеньчженя саміт АТЕС став своєрідним дипломатичним дебютом. Ще у 1980 році це була напівсільська глибинка, яку тодішній лідер КНР Ден Сяопін оголосив однією з перших спеціальних економічних зон.

Сьогодні ж місто перетворилося на китайську "Кремнієву долину" зі штаб-квартирами таких гігантів, як BYD, Huawei та Tencent, безпілотними таксі та доставкою кави дронами.

За словами старшого аналітика Economist Intelligence Unit Чима Лі, вибір локації має внутрішні та міжнародні причини:

Демонстрація розвитку: Шеньчжень входить до регіону Великої затоки (разом із Гонконгом і Макао), який Пекін перетворює на глобальний центр інновацій. Саміт дає Китаю платформу для показу власного бачення торгівлі та технологій.

Стійкість: Проведення заходу тут підкреслює стійкість міста до геополітичної нестабільності.

Особистий зв'язок Сі Цзіньпіна та вілла Кайлін

За даними Bloomberg, місце проведення тристоронніх переговорів Трампа, Путіна та Сі - курортна вілла Кайлін (Юйлінь) - має глибокий символізм для родини очільника КНР:

Свого часу тут проходив реабілітацію після боротьби з раком батько чинного лідера Китаю - Сі Чжунсюнь. Пізніше він прожив у Шеньчжені понад десять років.

У 2006 році ця ж вілла приймала колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра під час його неофіційного візиту.

Виступаючи на саміті, Сі Цзіньпін згадав, що вперше приїхав у Шеньчжень у 1978 році, коли той був "не більше ніж рибальським селом". Водночас він не уточнив, що його батько на той момент очолював провінцію Гуандун, до якої входить місто.

Фото: архівні світлини Сі Цзіньпіна з батьком під час візиту до Гуандуну 1978 року (x.com/JosephTorigian)

Чому учасники саміту АТЕС вдягли червоно-сині шарфи

Для традиційного спільного фото лідери країн АТЕС позували у виготовлених на замовлення червоно-синіх шовкових шарфах зі східнокитайського міста Ханчжоу.

Місцева влада зазначила, що це дозволило продемонструвати культурні та творчі здобутки регіону на світовій арені.

Ця традиція існує з 1993 року, коли президент США Білл Клінтон подарував учасникам першої зустрічі АТЕС у Сіетлі шкіряні куртки-бомбери. Відтоді країна-господар щоразу обирає для гостей елементи одягу чи аксесуари, що відображають її національну культуру.