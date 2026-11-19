Витрина китайского "экономического чуда"

Как пишет Reuters, для Шэньчжэня саммит АТЭС стал своеобразным дипломатическим дебютом. Еще в 1980 году это была полудеревенская глубинка, которую тогдашний лидер КНР Дэн Сяопин объявил одной из первых специальных экономических зон.

Сегодня город превратился в китайскую "Кремниевую долину" со штаб-квартирами таких гигантов, как BYD, Huawei и Tencent, беспилотными такси и доставкой кофе дронами.

По словам старшего аналитика Economist Intelligence Unit Чима Ли, выбор локации имеет внутренние и международные причины:

Демонстрация развития: Шэньчжэнь входит в регион Большого залива (вместе с Гонконгом и Макао), который Пекин превращает в глобальный центр инноваций. Саммит дает Китаю платформу для показа собственного видения торговли и технологий.

Устойчивость: Проведение мероприятия подчеркивает устойчивость города к геополитической нестабильности.

Личная связь Си Цзиньпина и вилла Кайлин

По данным Bloomberg, место проведения трехсторонних переговоров Трампа, Путина и Си - курортная вилла Кайлин (Юйлинь) - имеет глубокий символизм для семьи главы КНР:

В свое время здесь проходил реабилитацию после борьбы с раком отец действующего лидера Китая - Си Чжунсюнь. Позже он прожил в Шэньчжэне более десяти лет.

В 2006 году эта же вилла принимала бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира во время его неофициального визита.

Выступая на саммите, Си Цзиньпин вспомнил, что впервые приехал в Шэньчжэнь в 1978 году, когда тот был "не более рыбацкой деревни". В то же время, он не уточнил, что его отец на тот момент возглавлял провинцию Гуандун, в которую входит город.

Фото: архивные фото Си Цзиньпина с отцом во время визита в Гуандун 1978 года (x.com/JosephTorigian)

Почему участники саммита АТЭС надели красно-синие шарфы

Для традиционного совместного фото лидеры стран АТЭС позировали в изготовленных по заказу красно-синих шелковых шарфах из восточнокитайского города Ханчжоу.

Местные власти отметили, что это позволило продемонстрировать культурные и творческие достижения региона на мировой арене.

Эта традиция существует с 1993 года, когда президент США Билл Клинтон подарил участникам первой встречи АТЭС в Сиэтле кожаные куртки-бомберы. С этого времени страна-хозяин каждый раз выбирает для гостей элементы одежды или аксессуары, отражающие ее национальную культуру.