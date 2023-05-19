Чому російська ракета "Кинжал" не може протистояти Patriot

Одне із головних завдань росіян – відтягнути наші сили ППО від лінії зіткнення, щоб там вільніше себе почувала їхня авіація. Очевидно, цього вони і домагаються, обстрілюючи, наприклад, Київ. Адже нам не вистачає ППО ні для фронту, ні для решта території України. Для такої країни, за різними оцінками, потрібно 10-20 систем типу Patriot. Усі інші цілі цих атак, на мою думку, побічні.

"Кинжал" – це фактично перероблений "Іскандер-М". Насправді, важко десь знайти його реальні характеристики. Гіперзвуковою прийнято вважати ракету, яка летить по траєкторії, маневрує на цій траєкторії і влучає в об'єкт з гіперзвуковою швидкістю. Це швидкість, яка в п'ять і більше разів перевищує швидкість звуку, вона також називається швидкість Маха.

Носій "Кинжалів" – МіГ-31К – це висотний перехоплювач, який здатний дуже швидко набирати висоту і розганятися. За різними даними, у Росії залишилося 6 МіГів, що здатні нести "Кинжали". Один МіГ може нести одну таку ракету.

Його заявлена швидкість на рівні 2,5 Маха, а на великих висотах – до 3 Махів. На цій швидкості він випускає ракету "Кинжал". Після запуску у неї включається свій двигун, вона набирає швидкість, але дані щодо її швидкості різняться. У Росії кажуть, що вона нібито досягає 10 Махів. Проте в це ніхто не вірить. На форумах російських фанатиків йдеться, що вона реально набирає максимум 5 - 5 з чимось Махів. У цей час вона не має зв'язку ні з GPS, ні з ГЛОНАСС.

Траєкторія руху цієї ракети така: вона розганяється, потім піднімається стрімко вверх, двигун відпрацьовує паливо, після чого вона починає падати. І коли вона входить в нижні шари атмосфери, вона різко загальмовується і тільки тоді в ракети з'являється можливість приєднатися до навігації та прицілитись. Проте на таких швидкостях це неможливо зробити зовсім вдало. Тому і немає підтверджень високої точності "Кинжалів", як це заявляється у Росії – 3-10 метрів.

Крім того, коли вона йде до землі, її швидкість складає, за різними оцінками, від 1,5 до 2,5 Махів. Тобто це не є вже гіперзвуковою швидкістю. Для Patriot це взагалі не швидкість, його протиракети швидші. При цьому радар батареї Patriot може вести одночасно понад 100 цілей.

Тому версія, що вони хотіли "Кинжалом" знищити Patriot, викликає певні сумніви. Адже весь комплекс – це не менше 5 машин (в тому числі, з радаром) та 8 пускових установок. Як стало згодом відомо з публікацій американських ЗМІ, уламками якоїсь з випущених ракет ворог все-таки пошкодив певні елементи Patriot, проте він залишається у робочому стані.

У прототипу "Кинжала", "Іскандера" досить велика точність влучання. Тобто могла бути така ситуація, що "Кинжалами" росіяни змушували елементи Patriot "засвітити" своє місцезнаходження, а вражати їх збиралися "Іскандерами". Але, з іншого боку, це досить проста балістична ракета, яка цілком під силу Patriot. Тому, можливо, це був такий собі експеримент, щоб одночасно покошмарити населення.

Я перебирав російський арсенал ракетного озброєння. І я не знайшов у цьому переліку щось такого, що могло б стати серйозним аргументом проти Patriot. Хоче це сама по собі досить стара система. Росіяни ж розуміють, що нам приходять різні засоби протиповітряної оборони, наша ППО тільки посилюються. Крім того, приходять Storm Shadow, що становить для росіян черговий виклик. Я себе запитував: що вони можуть зробити, що можуть протиставити? Я не зміг знайти відповіді.