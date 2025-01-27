Чому росіяни не зможуть наступати на Донбасі широким фронтом: пояснення експерта

На його думку, наразі у росіян немає ресурсів, щоб швидко проривати оборону і просуватися єдиним широким фронтом.

"Ми рідко бачимо атаки з великими механізованими колонами. Щоб прорвати оборону на якійсь ділянці, їм потрібно 15-20 танків, завантажити 400 штурмовиків у БТР і БМП, провести масовану артпідготовку тощо. Але є момент - практично вся лінія фронту замінована, майже скрізь є наша артилерія, яка зупиняє такі атаки. І є дронщики, які добивають ворога після артилерії", - розповів він.

Нарожний зазначив, що наразі в резерві у противника близько 40 000 військових, причому по всьому фронту.

"Можна було б швидко прорватися, якби в резерві було тисяч 300. Але їх не існує. Максимум, вони можуть сфокусуватися і наступати як зараз на Покровському напрямку. Але Покровськ вони пробити не можуть, Курахове і Велику Новосілку практично знищили. Широким фронтом на Слов'янськ і Краматорськ вони просто загрузнуть. Не зможуть рухатися "стройными рядами", це не спрацює. Вони й далі рухатимуться черепашачим ходом", - сказав експерт.

Також варто звертати увагу на нову тактику росіян щодо наступу на великі міста. Навряд чи вони йтимуть на Слов'янськ чи Краматорськ буквально "в лоб". А умови для наступу на цю агломерацію з різних напрямків - наприклад, з боку Лиману і Сіверська - у них усе ще не сформовані. Там Сили оборони намагаються утримувати позиції.

Детально про те, яка наразі ситуація на полі бою та чого очікувати від росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна "Втримати Донбас. Яка ситуація на полі бою та чи вдається ЗСУ стабілізувати фронт".

Раніше ми писали про те, що за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 831 тисячу військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1430 осіб.