Чому росіяни збільшили застосування балістики. Гуменюк пояснила тактику окупантів

Росія все частіше застосовує для ударів по Україні балістичні ракети, розміщені на території тимчасово окупованого Криму. Дану тактику окупанти використовують з огляду на складність збиття таких цілей українськими силами ППО.

Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ворог переключає тактику і на застосування балістики також, розуміючи, що це складна ціль для реагування наших сил ППО. Саме тому вони намагаються тиснути на більш глибокі регіони України, а не тільки на прифронтові райони", - пояснила вона.

Гуменюк зауважила, що в Силах оборони наявна інформація про кількість наземних систем і відстежуються їхні маневри. Відповідно, наслідками цієї активності балістики є сигнали повітряної тривоги.

Коментуючи ситуацію в Чорному морі, вона зазначила, що ворожі ракетоносії споряджені та заведені в пункти базування.

"В принципі їхня готовність дуже висока: 2-3 години достатньо, щоб вони опинилися на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих атак ворог виводив підводні ракетоносії до чергування", - сказала Гуменюк.

Також вона зауважила, що росіяни могли накопичити досить потужний потенціал ракет "Калібр" і цілком ймовірно після зміни керівництва чорноморського флоту РФ будуть вишукувати способи повернути собі позиції на морі.

"Не варто забувати, що вони здатні йти на досить підступний крок - атаку просто з бухти", - наголосила Гуменюк.