Чому росіяни вкинули фейк про захват Торецька: думка експерта

"Росіяни завжди багато чого можуть заявляти. І навіть дуже часто, коли є інформація цивільна, або DeepState, річ в тому, що окупація міста розглядається в межах адміністративних територій. Тоді як військові розглядають населений пункт і його оборону як лінію чи комплекс оборонних споруд, об'єктів, мереж і опорних пунктів", - пояснив Тимочко.

За його словами, якщо військові говорять, що бої за місто тривають, або що противник не контролює населений пункт, це означає, що військові не повністю втратили системи оборони чи протидії противнику.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що у цьому випадку і військові та навіть цивільні теж заперечують, що противник зайняв місто і бойові дії тривають в межах вулиць.

"Розуміємо, що спростування росіян з усіх компетентних сторін. Звичайно, росіяни будуть про це розповідати. Швидше за все хтось доповів вже наверх. В них там теж своя конкуренція між командирами, а по-друге, ми розуміємо, що навіть наступ на таке місто проводять декілька бригад. І можливо один з командирів поспішив доповісти, щоб випередити своїх конкурентів, щоб першим взяти лаври і ордени", - наголосив експерт.

Він також зауважив, що ця історія не нова, адже раніше схоже траплялось з Мар'їнкою.

"Ми пригадуємо, як свого часу Шойгу доповідав про окупацію Мар'їнки, а потім ще до місяця бойові дії тривали в населеному пункті. Тут та сама ситуація. Я думаю, тут ще пов'язано з певною інформаційною кампанією з розрахунком створити дискусію в українському суспільстві", - підсумував Тимочко.