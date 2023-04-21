Чому росіяни визнали удар по Бєлгороду: пояснення Подоляка

За його словами, після випадкового удару по Бєлгороду росіяни порахували ризики і тому визнали, що самі бомбили свою територію.

"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна атакувала - тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія не захищена", - зазначив Подоляк.

Він додав, що після подібних випадків, як у Бєлгороді, залякування Кремля та диктатора Володимира Путіна виглядають кумедно.

"Я зараз анекдотично скажу. Коли Путін виходить і говорить, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю, тут питання чи не в Воронежі вона буде? Там же ППО немає. В нас то ППО є, а в них же немає", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, вчора ввечері у російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи, а місцеві жителі опублікували у мережі фото великої вирви.

Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу.

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