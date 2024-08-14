Чому росіян з Курської області "евакуюють" на окуповану територію України: відповідь ЦПД

Російська влада намагається "сховати" місцевих жителів Курської області, щоб вони не змогли повідомити іншим громадянам РФ про те, що реально відбувається в регіоні. Зокрема, розповісти про втечу підрозділів кадирівського "Ахмату", яку російські пропагандисти намагаються заперечити.

Повідомляється, що Кремль також не хоче допустити публічного невдоволення політикою російського диктатора Володимира Путіна щодо війни, адже саме він винен у тому, що мешканці Курської області вимушені залишати домівки.

Ще одним страхом російської влади є те, що евакуйовані росіяни змогли б розповісти іншим про нормальне ставлення до цивільних людей з боку ЗСУ. Це у головах багатьох могло б підірвати усталений російською пропагандою образ українських військових у якості "вбивць" та "нацистів".

"Також Росія намагається запобігти напливу евакуйованих у своїх власних регіонах, де вже можуть бути труднощі з розміщенням внутрішньо переміщених осіб, щоб уникнути гуманітарної кризи та утримувати видимість контролю над ситуацією", - зазначає Центр протидії дезінформації.



ЦПД наголошує, що головним завданням Кремля наразі є контроль над інформпростором. Це російській владі потрібно для того, щоб мешканці Москви та інших великих міст Росії не стикалися з біженцями та не змогли задуматися про реальні наслідки розв’язаної Путіним війни проти України для звичайних громадян РФ..