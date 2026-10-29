Чому Росія не збільшує кількість ракет: військовий "Рейду" назвав причини

ППО і зміна російської ставки

За словами Киричевського, причин того, що ракетні запуски зупинилися на плато, кілька. Він зазначив, що якщо рахувати ракети, які Росія застосувала, то 12 тисяч сумарно всіх типів давно перейдено, і ці рубежі пройшли непомітно.

Першою причиною він назвав успіхи української ППО, що базувалася на С-300. За його словами, Україна стала першою країною, яка змогла у великих кількостях збивати повітряні цілі з радянських ЗРК: С-125 навчили збивати крилаті ракети, а С-300 до лютого 2022 року застосовували в небагатьох конфліктах, і ніде вони не показали себе здатними щось збивати.

Киричевський нагадав про наліт на об'єкти режиму Башара в Сирії у 2017 році та війну за Карабах у 2020-му, де, за його словами, нічого не збили. Українські зенітники, на його думку, змогли "подолати закони фізики" і навчити С-300 збивати дозвукові крилаті ракети.

Другою причиною він назвав висновки росіян зі своїх невдач ще у 2023 році. За його словами, за їхніми планами все мало влучати на 100%, і за звітами Міноборони РФ так і виходило, але реальність була іншою. Тому росіяни стали більше робити ставку на психологічний ефект від удару.

Киричевський назвав це "хитрим підлим розрахунком, який має певні підстави": коли з десяти ракет дев'ять збито, цього не помічають, а про одне влучання говорять і розбирають збитки бізнесу та постраждалих цивільних.

Флот, авіація та удари по заводах

Щодо флоту Киричевський зазначив, що завдяки морським дронам і різним крилатим ракетам, зокрема ракетам-дронам, вдалося паралізувати свободу дій Чорноморського флоту. За його словами, росіянам довелося піти на Каспійське море, що він назвав "локальною воєнно-морською катастрофою": за максимою, флот, зосереджений на Каспії, має нульову потужність.

Про стратегічну авіацію він розповів, що на початок повномасштабного вторгнення вважали, що в росіян 60 бомбардувальників Ту-95МС. Зараз, за його даними, на папері лишилося 46, а здатних літати - 38, і це не означає, що всі вони можуть піднятися в повітря.

Також Киричевський нагадав, що 2026 рік для України - рік активних і масових ударів по російській ракетній промисловості. Він розповів про російський проєкт масової крилатої ракети під стратегічну авіацію, "Виріб 30", і про ідею локального апгрейду Су-34, щоб прикрутити пілон для підвіски Х-101, як на Ту-95МС, і компенсувати втрати після "Павутини".

За його словами, перший удар по заводу "Кремній Ел" був у березні, коли його коригували брянські оператори його полку, і ніякого "Виробу 30" не вийшло, а восени Сили оборони завдали повторного удару, очевидно, щоб зберегти завод у стані руїн.

Через це, на його думку, росіяни були вимушені масштабувати реактивні дрони: одна Х-101, незалежно від вартості, може завдати більше шкоди, ніж одне влучання реактивного дрона. У "Герані-5" бойова частина 90 кг, у стандартної Х-101 - 500 кг, а у ракети зі здвоєною бойовою частиною - 800 кг. За оцінкою експерта, модернізована Х-101 завдавала б шкоди, як десять "Гераней-5", але ресурс бомбардувальників небезмежний, тому ставку довелося робити на десять "Гераней-5" замість однієї Х-101.

Киричевський також зазначив, що, на його думку, росіяни, очевидно, розраховують за відповідного політичного рішення воювати з НАТО по-старому: з танковими колонами, масовим використанням авіації та швидким захопленням панування в повітрі. Він припустив, що на тлі падіння ресурсу Росія може берегти його для війни проти НАТО, і підкреслив, що виходить із того, що росіяни справді готуються у воєнному плані.

Читайте також: Росія за війну збільшила виробництво дозвукових ракет у 5-6 разів, - військовий з "Рейду"