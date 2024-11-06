Чому Росія взяла "під приціл" Курахове і які ризики це створює для ЗСУ: оцінка експерта

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Чому ворогу важливо захопити Курахове

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше атак російських військ залишається на Курахівському напрямку. І у противника є певне просування на цьому відтинку.

Український проєкт Deep State відмічає, що за останній час тиск окупантів на Курахове посилився новими напрямками, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту.

Зокрема, російські загарбники активно штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігаючи на східні околиці міста. Паралельно з цим не припиняються спроби прорватися в районі Острівського.

За словами військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана ворог спрямовує зусилля на Курахівський напрямок через те, що зараз він вперся в Покровськ.

"Противник підійшов на 7-8 кілометрів і далі ми його не пускаємо. Він не може просунутися ближче до Покровська. Тож він спробував з Торецького напрямку. Там у нього особливих успіхів немає. Тепер він пробує з іншого, з південного флангу - з Курахівського напрямку зробити це ж саме", - сказав Гетьман в коментарі РБК-Україна.

Експерт пояснює, що саме Курахове росіянам важливо захопити через те, що це велике місто. По-друге, воно відкриває певні можливості для руху на Покровськ.

Мапа: ситуація в районі Курахового на Донеччині ускладнюється (DeepState)

РФ хоче перерізати основний логістичний шлях до міста

Аналітики Deep State зазначають, що ситуацію намагаються стабілізувати всіма можливими силами, але поки що це не вдається.

"Якщо росіяни продовжуватимуть успіхи у просуваннях, зберігаючи нинішні темпи, то вихід на трасу Н-15 Запоріжжя - Донецьк не за горами, що й дасть змогу перекрити найважливіший та основний логістичний шлях до міста", - написали вони.

Гетьман пояснює, що ця траса - головний логістичний шлях, по якому постачається все що необхідно для українських військ, які знаходяться в Кураховому і поблизу нього.

"Якщо ворог її переріже, то треба буде підвозити все необхідне іншими шляхи, скажімо, по бездоріжжю, полями. Це значно ускладнить логістику", - акцентує Гетьман.

Крім того, це може зробити її взагалі неможливою якщо почнуться рясні дощі. Бо в такому разі бійцям буде просто неможливо проїхати.

"А ми розуміємо, що підрозділ, який знаходиться на "нулі", він потребує постійного підвозу необхідного для ведення бойових дій. Невеликими партіями, але постійно. Для цього потрібно, що працювали шляхи по яких можна рухатися швидко і вчасно. Якщо це буде перекрито, то підрозділ залишиться бе забезпечення і швидше за все нам треба буде відходити", - говорить експерт.

Мапа: під загрозою ключова траса Н15, яка є основним логістичним шляхом до Курахового (DeepState)

Чи є загроза оточення Курахового

На південь від Курахового, як пише Deep State, вимальовується і масштабніша мета окупантів - не тільки взяти під контроль логістику, а поступово оточувати населений пункт.

За словами аналітика BILD Юліана Рьопке, нібито небезпечна ситуація для українських бійців складається в районі Курахівського водосховища, на південь від якого знаходиться більша частина міста. Він заявив про так звану загрозу "котла" для ЗСУ в районі Курахового.

Про те, що Курахове під загрозою оточення, підтвердив учора в ефірі "Радіо Свобода" пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков. Втім, він не відповів на питання про те, чи варто ЗСУ залишити місто, але назвав ситуацію "надскладною" і додав, що вона дуже сильно змінилася порівняно з літом.

Намагання російських військ взяти населений пункт в оточення, атакуючи з флангів, є звичною практикою. Як пояснює Гетьман, навіть війська РФ не часто вдаються до лобових штурмів як це було з Бахмутом.

"Зазвичай вони намагаються обійти міста з флангів, щоб відрізати ті підрозділи, які там знаходяться, їх забезпечення. Й далі вже все - підрозділ спочатку тримається на тому, що в нього є, а потім нема чим воювати й звісно в такому випадку буде відходити", - каже експерт.

В перспективі путінські війська можуть нав'язати міські бої в Кураховому. На думку експерта вони будуть. І якщо противнику не вдасться обійти з флангів, він все ж буде лізти в лоб. Чи комбінувати дії або поєднувати, б'ючи і по флангах, і маневрувати в передмісті.