Чому Росія вперше за місяці не запускала "Шахеди": експерт пояснив можливі причини

За словами експерта, єдиного пояснення такого рішення росіян немає. Наразі може бути декілька причин. Він нагадав, що ще у березні минулого року Росія запустила по Україні близько 500 дронів, а вже у березні цього року їх було близько 4000.

"Говорити про те, що в них щось зламалося, щось там було знищено і тепер безпілотників не буде - це неправильно, це недалекоглядно. В мене поки що єдине пояснення. Можливо, з часом з'являться додаткові. Але це, можливо, спроба накопичити, наприклад, день-два, накопичити і потім в один момент все кинути по території України, наприклад, там буде понад 500", - розповів Ступак.

За його словами, у такому випадку це буде дуже значне перевантаження української ППО, і тоді можуть бути серйозні наслідки.

"Там є пояснення в пресі про те, що начебто Трамп набрав Путіна або там в ЗМІ його дуже сильно "смикнув" і Путін злякався й каже "все, більше нічого не запускаємо". Мені здається, ця версія не "злітаюча". Але ще раз. Подивимося на сьогодні, на завтра і тоді буде розуміння, що відбувається. Але дійсно це вперше, можливо там за останні декілька місяців, коли жодного безпілотника в повітряному просторі України не було", - підкреслив експерт.

Ніч без "Шахедів"

Цієї ночі армія Росії вперше з грудня минулого року не атакувала територію України ударними дронами по типу "Шахед".

Варто зауважити, що минулого разу ймовірною причиною припинення атаки експерти називали погодні умови. Адже тоді значну територію України огортали тумани, а в деяких містах була ожеледь.